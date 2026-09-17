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تصادف خودرو ساینا و پژوپارس در جاده لار _جهرم یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان لارستان گفت: گزارشی مبنیبر تصادف خودرو سواری ساینا و پژو پارس در کیلومتر ٩٢ جاده لار _جهرم به هلالاحمر اعلام شد.
مجتبی شریف زاده افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر لارستان با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.
او بیان کرد: این تصادف یک مصدوم و یک فوتی به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمنسازی صحنه، رهاسازی و اقدامات اولیه لازم انجام شد، سپس مصدوم حادثه برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل و پیکر فرد جانباخته نیز به عوامل انتظامی تحویل داده شد.