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معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر تداوم فعالیت صنعت گردشگری در شرایط جنگی گفت: در دو سال گذشته همه سناریوهای مرتبط با توسعه گردشگری بررسی شده و با وجود شرایط دشوار، اجازه ندادهایم این صنعت متوقف شود؛ به همین دلیل امروز گردشگری ایران همچنان فعال است و میتوانیم با اتکا به عملکرد و آمار از آن دفاع کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمانوشیروان محسنیبندپی در نشست تخصصی با سرمایهگذاران و فعالان گردشگری استان اردبیل، با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت گردشگری اظهار کرد: سرمایهگذاری و توسعه در حوزه گردشگری، حاصل اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی و فعالان صنعت گردشگری است و نمونه این اعتماد را میتوان به بهترین شکل در استان اردبیل مشاهده کرد.
معاون گردشگری کشور افزود: طی دو سال گذشته، همه سناریوهای پیشروی صنعت گردشگری کشور را با هدف استمرار فعالیت و توسعه این حوزه بررسی کردهایم و اجازه ندادهایم گردشگری متوقف شود؛ از این رو، امروز که این صنعت همچنان فعال است، حرف برای گفتن داریم و در همه صحنهها از گردشگری کشور دفاع میکنیم.
وی با تأکید بر تداوم فعالیت گردشگری خارجی در شرایط جنگی گفت: با اتکا به اعداد و ارقام میتوانیم اعلام کنیم که حتی در زمان جنگ نیز اجازه ندادیم گردشگری خارجی متوقف شود و در همین مدت با حضور در نمایشگاههای بینالمللی در مناطق مختلف جهان، معرفی ظرفیتهای گردشگری ایران به گردشگران خارجی را دنبال کردهایم.
محسنیبندپی با اشاره به ضرورت همدلی و بهرهگیری از دیدگاههای فعالان صنعت گردشگری ادامه داد: در این مسیر از ظرفیت فعالان، صاحبنظران و افراد باتجربه حوزه گردشگری برای پیشبرد دیپلماسی فرهنگی و حفظ جریان گردشگری خارجی استفاده کردهایم.
معاون گردشگری کشور تصریح کرد: سیاست دولت بر این است که هیچ خدمت و هیچ حوزهای دچار سکون نشود و مدیر موفق مدیری است که برای شرایط اضطراری نیز برنامه داشته باشد. بر همین اساس، در همین شرایط توانستیم مجوزهای ورود گردشگران از کشورهای افغانستان و پاکستان را از مراجع مربوطه دریافت کنیم.
وی در پاسخ به پرسش فعالان گردشگری استان اردبیل درباره نحوه نرخگذاری خدمات گردشگری خاطرنشان کرد: معاونت گردشگری در زمینه نرخگذاری دخالتی ندارد؛ نرخ خدمات توسط تشکلهای حرفهای تعیین میشود و دولت و وزارت میراثفرهنگی نقش نظارتی خود را در این زمینه ایفا میکنند.
محسنیبندپی همچنین درباره پرداخت تسهیلات به پروژههای گردشگری گفت: بانکها موظف به پرداخت تسهیلات حمایتی از محل منابع مختلف به پروژههای حوزه گردشگری هستند و ما نیز در سطح ملی، پیگیری مستمر این موضوع را دنبال میکنیم.