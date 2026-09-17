مدیر جهادکشاورزی شهرستان خاتم از پیگیری اجرای فوری طرح‌های حفاظتی برای جلوگیری از ورود حیات‌وحش به اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: احداث خاکریز و ایجاد حصار ایمن پیرامون مزارع، نقش مهمی در کاهش خسارات و حفظ دسترنج کشاورزان دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، ناصر محمودی با اشاره به افزایش مطالبات کشاورزان درباره خسارات ناشی از ورود حیات‌وحش به اراضی زراعی، اظهار کرد: صیانت از محصولات کشاورزی و کاهش خسارات وارده به بهره‌برداران، از اولویت‌های مهم مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خاتم است و برای تحقق این هدف، راهکار‌های اجرایی و حفاظتی با جدیت دنبال می‌شود.وی افزود: در بررسی میدانی مسائل و مشکلات کشاورزان، موضوع خسارت حیات‌وحش به مزارع به‌عنوان یکی از دغدغه‌های جدی بهره‌برداران مطرح شد و ضرورت ایجاد موانع فیزیکی برای جلوگیری از ورود حیات‌وحش به اراضی مورد تأکید قرار گرفت.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان خاتم ادامه داد: احداث خاکریز‌های حفاظتی در اطراف اراضی کشاورزی، یکی از راهکار‌های مؤثر برای ایجاد حصار ایمن و کاهش احتمال ورود حیات‌وحش به مزارع است که اجرای آن نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مرتبط و تأمین بستر‌های لازم است.محمودی با تأکید بر اهمیت حفاظت از محصولات در فصل برداشت و تولید، خاطرنشان کرد: هرگونه خسارت به محصولات علاوه بر تحمیل هزینه به کشاورزان، می‌تواند بر درآمد و معیشت خانوار‌های روستایی نیز تأثیرگذار باشد؛ بنابراین لازم است اقدامات پیشگیرانه با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی تصریح کرد: مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خاتم پیگیری‌های لازم برای رفع موانع موجود و فراهم‌سازی زمینه اجرای طرح‌های حفاظتی را در دستور کار دارد و همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان می‌تواند روند اجرای این اقدامات را تسریع کند.محمودی در پایان گفت: هدف اصلی، ایجاد شرایطی امن برای تولید و کاهش خسارات ناشی از ورود حیات‌وحش به مزارع است و این موضوع تا رسیدن به راهکار‌های عملیاتی و مؤثر برای حمایت از کشاورزان شهرستان دنبال خواهد شد.