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افزایش ابر، رگبار باران و رعدوبرق، وزش تندبادهای لحظهای و در نقاط مستعد بارش تگرگ استان کرمان تا اواسط هفته آینده ،پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، کارشناس هواشناسی استان کرمان اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی استان کرمان، شرایط برای رشد ابر و شکلگیری ناپایداریهای جوی فراهم است.
میترا یاوری، افزود: در این مناطق روزهای آینده وقوع رگبار باران و رعدوبرق، در نقاط مستعد بارش تگرگ و همچنین وزش تندبادهای لحظهای پیشبینی میشودو با توجه به بارشهای این فصل، جاری شدن رواناب در برخی مناطق مستعد، بهویژه در نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی استان، احتمال دارد.
وی ادامه داد: با توجه به احتمال وقوع بارشهای رگباری و افزایش موقتی شدت بارش در برخی نقاط، شهروندان و مسافران باید به اوضاع جوی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب توجه داشته باشند.
کارشناس هواشناسی استان کرمان با بیان اینکه در دیگر مناطق استان شرایط جوی متفاوت خواهد بود، گفت: در دیگر مناطق کرمان، وزش باد پدیده غالب جوی طی روزهای آینده پیشبینی میشود.
خانم یاوری افزود: زهکلوت نیز با ثبت دمای 45.8 درجه سانتیگراد، گرمترین ایستگاه استان کرمان در 24 ساعت گذشته بوده است.
بگفته وی: در 24 ساعت گذشته حداقل دمای ثبتشده در شهر کرمان 12.6 درجه و حداکثر دما 33.5 درجه سانتیگراد بوده است.
کارشناس هواشناسی استان کرمان پیشبینی کرد بیشینه دمای شهر کرمان امروز به 35 درجه سانتیگراد برسد و کمینه دمای کرمان در امشب نیز 13 درجه سانتیگراد باشد.