معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: پایش و غربالگری سلامت ۳ میلیون و ۹۲۷ هزار و ۶۸ دانش‌آموز در کشور انجام گرفت و برنامه‌های سفیران سلامت و خدمات پیشگیری از پوسیدگی دندان استمرار یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمد جعفری در دومین روز از گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها ضمن قدردانی از اهتمام مدیران کل آموزش و پرورش در اجرای برنامه‌های تحولی با تبیین اقدامات صورت‌گرفته در بخش کیفیت‌بخشی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی، گفت: در سال ۱۴۰۴ با اجرای طرح «میدان همدلی» و جلب مشارکت‌های مردمی، بهسازی و بهینه‌سازی دو هزار و ۸۶۲ فضای ورزشی هدف‌گذاری و با همت استان‌ها با موفقیت اجرایی شد.

وی افزود: در ادامه این مسیر، در سال ۱۴۰۵ با حضور مقام عالی وزارت، عملیات اجرایی ۳ هزار پروژه ورزشی کلید خورد که این پروژه‌ها در هفته تربیت‌بدنی و دهه فجر افتتاح و تحویل دانش‌آموزان خواهد شد.

ارتقای تجهیزات مدارس و توزیع کاروان «مهر با نشاط» با اعتبار ۷۶۵ میلیارد تومانی

معاون تربیت بدنی و سلامت پرورش با اشاره به حمایت تجهیزاتی از مدارس، تصریح کرد: در حوزه تأمین تجهیزات ورزشی و بهداشتی، سال گذشته نزدیک به ۶۵ هزار مدرسه پوشش داده شدند و امسال نیز ۷۲ هزار مدرسه از این خدمات بهره‌مند شدند.

جعفری گفت:در قالب طرح کاروان ورزشی و بهداشتی «مهر با نشاط»، اعتباری بالغ بر ۷۶۵ میلیارد تومان با مساعدت مسئولان ستادی و مشارکت استان‌ها تخصیص و ابلاغ شد.

وی با اشاره به اقلام توزیع‌شده در این کاروان، بیان کرد: ارسال یک میلیون و ۸۶۷ هزار قلم کالای ورزشی در قالب ۷۲ هزار و ۱۵۰ بسته ورزشی مدارس توزیع ۶۸ هزار و ۵۳۴ بسته مصرفی کمک‌های اولیه، ۷ هزار قلم کالا برای تجهیز یک هزار اتاق بهداشت در سراسر کشور و ١٠۵٠ مولاژ نیم‌تنه ویژه آموزش در ادارات آموزش و پرورش مناطق و استان‌ها انجام شد.

مشارکت میلیونی در رویداد‌ها و افتخارآفرینی در میادین بین‌المللی

وی در تشریح فعالیت‌های ورزشی و سلامت‌محور درون‌مدرسه‌ای، منطقه‌ای، استانی و ملی، خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی گذشته شاهد مشارکت ۶ میلیون دانش‌آموز در المپیاد‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای بودیم. همچنین ۴ هزار و ۴۳۴ برنامه «میدان پویا» اجرا شد و ۱۵۰ هزار دانش‌آموز از ۱۹ هزار مدرسه در رقابت‌های «جام اقتدار» شرکت کردند.

معاون تربیت بدنی و سلامت تصریح کرد : راه‌اندازی کانون‌های تندرستی، استعدادیابی ورزشی، آموزش مهارت در ۷ رشته پایه ورزشی و مشارکت ۹۵ هزار دانش‌آموز در مسابقات بازی‌های فکری انجام شد.

جعفری با اشاره به درخشش بین‌المللی دانش‌آموزان ایرانی، افزود: اعزام کاروان ورزشی «امید» و کسب ۸۶ مدال رنگارنگ و ایستادن در جایگاه ششم جهان افتخاری بزرگ بود؛ همچنین برای نخستین بار دانش‌آموزان زیر ۱۵ سال ایران در مسابقات جهانی فوتسال شرکت کردند و به مقام قهرمانی جهان دست یافتند و تیم پسران ما نیز در رقابت‌های برزیل موفق به کسب رتبه پنجم جهان شدند.

وی همچنین با اشاره به میزبانی ۱۶ استان از مسابقات کشوری در تابستان اخیر، یادآور شد: با مدل جدیدی که از طریق فدراسیون ورزش دانش‌آموزی طراحی شد، در تمام رشته‌ها اکثر استان‌ها حضور فعال داشتند که موجب ارتقای انگیزه و تسهیل مدیریت استعداد‌های ورزشی دانش‌آموزان شد.

غربالگری سلامت حدود ۴ میلیون دانش‌آموز و طرح شمیم

وی در حوزه بهداشت و پیشگیری، اظهارکرد: پایش و غربالگری سلامت ۳ میلیون و ۹۲۷ هزار و ۶۸ دانش‌آموز در کشور انجام گرفت و برنامه‌های سفیران سلامت و خدمات پیشگیری از پوسیدگی دندان استمرار یافت. همچنین در محور کیفیت‌بخشی به آموزش، در قالب طرح شمیم یک هزار و ۳۹۱ دوره آموزشی تخصصی برای همکاران و عوامل اجرایی برگزار شد.

رونمایی از «اطلس جامع اماکن و فضا‌های ورزشی» در راستای برنامه هفتم پیشرفت

جعفری با بیان این‌که در گذشته نظام یکپارچه و بانک اطلاعاتی داده‌محوری برای مدیریت، بهره‌برداری و توسعه اماکن ورزشی وجود نداشت، خاطرنشان کرد: برای تحقق شاخص‌های جدول ۲۰ ماده ۸۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و دستیابی به سرانه یک متر مربع فضای ورزشی به ازای هر دانش‌آموز، طرح شناسایی، پایش و ارزیابی فضا‌های ورزشی تدوین شد.

وی ادامه داد:این طرح در خرداد ۱۴۰۴ در سه استان به‌صورت پایلوت اجرا شد، در تیرماه دوره‌های آموزشی آن برگزار و از مرداد تا بهمن ۱۴۰۴ ثبت اطلاعات و نظارت‌های میدانی صورت پذیرفت و نهایتاً در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ اطلس آن جمع‌بندی شد.

جعفری اضافه کرد: «اطلس جامع اماکن و فضا‌های ورزشی آموزش و پرورش کشور» در قالب کتاب و سامانه در اختیار مدیران کل قرار دارد. علاوه بر سه هزار پروژه جدید، اطلاعات هزار و ۲۶۶ فضا با تفکیک نوع سازه اعم از چمن مصنوعی، سالن سقف بلند، کلاس درس تربیت‌بدنی، سالن سقف کوتاه، کفپوش، فضا‌های روباز، استخر، چمن طبیعی، زمین ساحلی و پیست دوومیدانی در سامانه مای مدیو ثبت شده است.

شیوه‌نامه «زنگ مهر در میدان»؛ تأکید بر ورزش آغازین با سرود «ضربان مدرسه»

جعفری با اشاره به ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی آغاز سال تحصیلی در تاریخ ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵، تحت عنوان «زنگ مهر در میدان حاضر»، گفت: این شیوه‌نامه با تأکید بر سه رویکردِ عدالت، کیفیت و هویت و با هدف ایجاد فضایی شاداب و پرتحرک در روز‌ها و هفته‌های آغازین سال تحصیلی تدوین شده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای ورزش آغازین در مدارس هم‌زمان با پخش و هم‌خوانی آهنگ سراسری ضربان مدرسه از برنامه‌های اصلی روز اول مهر است. تمامی محتوا‌ها و راهنما‌های سلامت‌محور و ورزشی در پرتال اختصاصی بارگذاری شده و از طریق QR کد پوستر‌های ارسالی در اختیار تمامی مدارس قرار گرفته است. پس از نواختن زنگ مهر نیز برپایی ایستگاه‌های ورزشی و بهداشتی، برگزاری مسابقات جام مهر ایران، بازی‌های فکری و ایستگاه «خانواده پویا» در اولویت برنامه‌های مدارس سراسر کشور خواهد بود.

گفتنی است این گزارش با پخش کلیپ تحلیلی از برنامه‌های ورزشی و آیین رونمایی از اطلس جامع اماکن و فضا‌های آموزشی و پرورشی سراسر کشور با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.