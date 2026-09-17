به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان نی ریز گفت: گزارشی مبنی‌بر واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۲۰ جاده نی ریز_سیرجان به هلال‌احمر اعلام شد.

مهدی عبادی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلال‌احمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه یک فوتی مرد و هشت مصدوم مرد به همراه داشت که نجاتگران پس از تثبیت صحنه و رهاسازی با ست نیمه سبک، با همکاری عوامل اورژانس به انجام کمک‌های اولیه اقدام کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان نی ریز در پایان گفت: مصدومان این حادثه برای ادامه روند درمانی توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند و پیکر فرد جان‌باخته نیز به عوامل انتظامی تحویل داده شد.