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فرمانده سپاه خوزستان از برگزاری بیش از ۱۳ هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور فرمانده سپاه ولیعصر (عج) خوزستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و تمامی شهدای سه جنگ تحمیلی گفت: ۱۳ هزار و ۸۲۳ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در ۳۱ شهرستان استان پیشبینی شده که برگزاری رزمایش ۷۰ هزار نفری جان فدایان در سطح استان از مهمترین رویدادهای این هفته است.
او رزمایش ۷۰ هزار نفری جانفدایان در دوم مهرماه، تجمع ۱۵ هزار نفری در اهواز، برگزاری مراسم شکست حصر آبادان (۵ مهر) و آزادسازی حمیدیه (۹ مهر) را از جمله برنامههای شاخص این هفته برشمرد و افزود: ۸۴۹ دیدار با خانواده معظم شهدا، برپایی بیش از ۴۲۰ یادواره شهدا، تجلیل از ۵۳۳ پیشکسوت و جانباز، اهدای ۱۰ هزار بسته معیشتی و لوازمالتحریر و نواختن زنگ مقاومت در ۲۹۱ مدرسه از دیگر برنامههایی است که در دستور کار قرار دارد.