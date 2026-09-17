نخستین جشنواره تخصصی استعدادیابی فن بیان، اجرا و گویندگی با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از علاقه‌مندان و با داوری جمعی از اساتید صاحب‌نام صدا و سیمای کشور در مرکز رسانه‌ای «رشد» یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی سلطانی مدیر مرکز رسانه‌ای رشد صدا و سیمای یزد، با اشاره به برگزاری این جشنواره گفت: این رویداد با هدف شناسایی، ارزیابی و توانمندسازی استعداد‌های جوان در حوزه‌های فن بیان، اجرا و گویندگی و ایجاد بستری علمی برای سنجش و هدایت مسیر آموزشی آنان برگزار شده است.

وی افزود: در نخستین دوره این جشنواره، بیش از ۲۰۰ نفر از علاقه‌مندان از سراسر استان یزد در بخش‌های مختلف فن بیان و اجرا حضور یافتند و توانمندی‌های خود را بر اساس معیار‌های حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار دادند.

مدیر مرکز رسانه‌ای رشد یزد با اشاره به حضور اساتید برجسته رسانه ملی در فرآیند ارزیابی تصریح کرد: شش نفر از اساتید صاحب‌نام صدا و سیمای کشور، مسئولیت ارزیابی و داوری شرکت‌کنندگان را بر عهده داشتند.

سلطانی ادامه داد: شرکت‌کنندگان پس از ارزیابی‌های تخصصی، بر اساس میزان توانمندی در چهار سطح «عالی»، «خوب»، «متوسط» و «نیازمند به تقویت» دسته‌بندی شدند تا متناسب با سطح مهارت خود، مسیر آموزشی مشخصی را در دوره‌های مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته مرکز رسانه‌ای رشد طی کنند.

وی هدف اصلی این فرآیند را فراتر از شناسایی استعداد‌ها دانست و گفت: مرکز رسانه‌ای رشد تلاش می‌کند ضمن کشف و پرورش توانمندی‌های جوانان، مسیر ورود آنان به حوزه‌های تخصصی و شغلی متناسب با استعدادهایشان در عرصه رسانه را نیز هموار کند.

مدیر مرکز رسانه‌ای رشد یزد همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره‌ها و دوره‌های مهارت‌آموزی در دیگر حوزه‌های رسانه‌ای خبر داد و افزود: این مرکز با رویکرد استعدادیابی، آموزش و توانمندسازی نیرو‌های جوان، توسعه مهارت‌های رسانه‌ای را در حوزه‌های مختلف دنبال می‌کند.

مرکز رسانه‌ای رشد صدا و سیمای یزد در میدان تاریخی خان، محل گنجینه فرهنگ و هنر مستقر است و علاقه‌مندان می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات آموزشی این مرکز، مهارت‌های خود را در حوزه‌های مختلف رسانه‌ای ارتقا دهند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از برنامه‌های آتی مرکز رسانه‌ای رشد می‌توانند به کانال رسمی این مرکز در پیام‌رسان ایتا به نشانی @yazdiribroshd مراجعه کنند.