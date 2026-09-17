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رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: آزمون عملی و سنجش آمادگی جسمانی داوطلبان آتشنشانی دهیاریهای استان با هدف ارتقای سطح ایمنی در مناطق روستایی، به میزبانی سازمان آتشنشانی رشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، شهرام مومنی با اشاره به آزمون عملی جذب آتشنشانان دهیاریها گفت : ۲۱ داوطلب برای تصدی ۸ جایگاه آتشنشانی در دهیاریهای کسما، اسکولک، ناصرکیاده، سراوان، کپورچال، دستک، دهکا و تاسکوه در ۹ آیتم عملیاتی شامل حمل خاموشکننده، حمل نردبان، حمل لوله نواری، بارفیکس، پرش طول، دراز و نشست و دوی ۹در۴، دوی ۴۵ و دوی ۵۴۰ به رقابت پرداختند.
وی با تأکید بر جایگاه والای حرفه آتشنشانی که مستقیماً با جان و مال مردم در ارتباط است، افزود : با توجه به حساسیت این آزمون و اهمیت رعایت عدالت در انتخاب شایستهترین افراد، سازمان آتشنشانی رشت به عنوان میزبان، تمامی سازوکارهای لازم را برای برگزاری شفاف این رقابتها به کار گرفت.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: تمامی مراحل تحت نظارت دقیق مربیان فنی و با بهرهگیری از تجهیزات پایش تصویری انجام شد؛ بهگونهای که برای هر آیتم آزمون، یک تا دو دوربین بهصورت اختصاصی وقایع را ثبت کرد تا ضمن صیانت از حقِ تمامی داوطلبان و جلوگیری از تضییع کوچکترین حقی، فرآیند انتخاب با حداکثر دقت و سلامت برگزار شود.
سرپرست مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان، نیز با تأکید بر اهمیت استراتژیک این آزمون گفت: در کنار حضور مقتدرانه آتشنشانان در محیطهای شهری، وجود نیروهای آموزشدیده و چابک در سطح روستاها یک ضرورت انکارناپذیر است.
سمانه حسینی افزود: حضور بهنگام آتشنشان در دهیاری، امکان اقدامات سریع در لحظات طلایی اولیه حادثه را فراهم میکند که این امر نقشی تعیینکننده در پیشگیری از گسترش حریق و کاهش خسارات جانی و مالی هموطنان عزیز در مناطق روستایی دارد.