میزبانی آتش‌نشانی رشت از آزمون عملی جذب آتش‌نشانان دهیاری‌های استان میزبانی آتش‌نشانی رشت از آزمون عملی جذب آتش‌نشانان دهیاری‌های استان میزبانی آتش‌نشانی رشت از آزمون عملی جذب آتش‌نشانان دهیاری‌های استان میزبانی آتش‌نشانی رشت از آزمون عملی جذب آتش‌نشانان دهیاری‌های استان میزبانی آتش‌نشانی رشت از آزمون عملی جذب آتش‌نشانان دهیاری‌های استان میزبانی آتش‌نشانی رشت از آزمون عملی جذب آتش‌نشانان دهیاری‌های استان میزبانی آتش‌نشانی رشت از آزمون عملی جذب آتش‌نشانان دهیاری‌های استان میزبانی آتش‌نشانی رشت از آزمون عملی جذب آتش‌نشانان دهیاری‌های استان میزبانی آتش‌نشانی رشت از آزمون عملی جذب آتش‌نشانان دهیاری‌های استان میزبانی آتش‌نشانی رشت از آزمون عملی جذب آتش‌نشانان دهیاری‌های استان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، شهرام مومنی با اشاره به آزمون عملی جذب آتش‌نشانان دهیاری‌ها گفت : ۲۱ داوطلب برای تصدی ۸ جایگاه آتش‌نشانی در دهیاری‌های کسما، اسکولک، ناصرکیاده، سراوان، کپورچال، دستک، دهکا و تاسکوه در ۹ آیتم عملیاتی شامل حمل خاموش‌کننده، حمل نردبان، حمل لوله نواری، بارفیکس، پرش طول، دراز و نشست و دوی ۹در۴، دوی ۴۵ و دوی ۵۴۰ به رقابت پرداختند.

وی با تأکید بر جایگاه والای حرفه آتش‌نشانی که مستقیماً با جان و مال مردم در ارتباط است، افزود : با توجه به حساسیت این آزمون و اهمیت رعایت عدالت در انتخاب شایسته‌ترین افراد، سازمان آتش‌نشانی رشت به عنوان میزبان، تمامی سازوکار‌های لازم را برای برگزاری شفاف این رقابت‌ها به کار گرفت.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: تمامی مراحل تحت نظارت دقیق مربیان فنی و با بهره‌گیری از تجهیزات پایش تصویری انجام شد؛ به‌گونه‌ای که برای هر آیتم آزمون، یک تا دو دوربین به‌صورت اختصاصی وقایع را ثبت کرد تا ضمن صیانت از حقِ تمامی داوطلبان و جلوگیری از تضییع کوچک‌ترین حقی، فرآیند انتخاب با حداکثر دقت و سلامت برگزار شود.

سرپرست مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری گیلان، نیز با تأکید بر اهمیت استراتژیک این آزمون گفت: در کنار حضور مقتدرانه آتش‌نشانان در محیط‌های شهری، وجود نیرو‌های آموزش‌دیده و چابک در سطح روستا‌ها یک ضرورت انکارناپذیر است.

سمانه حسینی افزود: حضور بهنگام آتش‌نشان در دهیاری، امکان اقدامات سریع در لحظات طلایی اولیه حادثه را فراهم می‌کند که این امر نقشی تعیین‌کننده در پیشگیری از گسترش حریق و کاهش خسارات جانی و مالی هم‌وطنان عزیز در مناطق روستایی دارد.