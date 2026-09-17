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فصل جدید رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور برای نفت و گاز گچساران با یک تساوی بدون گل آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شاگردان عبدالصمد مرفاوی در ورزشگاه آزادی کرمانشاه مقابل بعثت این شهر قرار گرفتند و در دیداری که بیشتر تحت تأثیر شرایط ابتدای فصل قرار داشت، نتوانستند دروازه حریف را باز کنند.
نفت و گاز گچساران در این فصل با هدایت عبدالصمد مرفاوی وارد رقابت شده و انتظارات از این تیم نسبت به فصلهای گذشته افزایش یافته است. امکانات، ظرفیت بازیکنان، شرایط میزبانی و پشتوانه هواداری، مجموعهای از عواملی هستند که انتظارها از تنها نماینده فوتبال کهگیلویه و بویراحمد در لیگ آزادگان را بالا بردهاند.
نفت و گاز گچساران در دومین هفته رقابتها، شامگاه سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در ورزشگاه شهدای نفت میزبان آریو اسلامشهر خواهد بود