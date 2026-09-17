وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به نقش رفیع اورژانس به ویژه در یک سال اخیر بر لزوم ارتقای سواد سلامت در میان مردم تاکید کرد و گفت: اولین نقش اورژانس، ایجاد آرامش برای مردم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،محمدرضا ظفرقندی، روز پنج‌شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، در حاشیه برنامه اورژانس پیش بیمارستانی که در بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار شد، گفت: معمولاً در شرایط سخت است که ماهیت و هویت سازمان‌ها و میزان توانایی آنها مشخص می‌شود و مردم کشورمان در ایام گذشته به‌خوبی شاهد نقش بلند و ارزشمند اورژانس در خدمت به مردم و کشور بودند.

وی با بیان اینکه خدمت در اورژانس از مشاغل بسیار ارزشمند در پیشگاه خداوند و مردم است، افزود: نیرو‌های اورژانس در سخت‌ترین لحظات زندگی افراد، زمانی که خانواده‌ها در اضطراب و نگرانی ناشی از سکته، بیهوشی، تصادف یا سایر حوادث قرار دارند، در صحنه حاضر می‌شوند و علاوه بر ارائه خدمت، آرامش را به خانواده‌ها بازمی‌گردانند.

ظفرقندی ادامه داد: اولین نقش اورژانس، ایجاد آرامش و اطمینان در دل مردم است و در مدیریت بحران نیز همین موضوع اهمیت دارد؛ چراکه اورژانسی که دچار دستپاچگی و اضطراب شود، نمی‌تواند به‌درستی مأموریت خود را انجام دهد.

وی با اشاره به تجربه مدیریت حوادث در جریان جنگ ۱۲ روزه، گفت: در آن ایام در مرکز عملیات اضطراری، شهر‌های مختلف کشور به‌صورت مستمر رصد و با دانشگاه‌های علوم پزشکی مناطق درگیر تماس گرفته می‌شد و تلاش کردیم با داشتن پروتکل و برنامه مشخص، محیط را مدیریت و آرام کنیم.

وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی نظام اورژانس برای انواع بحران‌ها، اظهار کرد: آمادگی فقط آمادگی جسمی نیست، بلکه باید آمادگی علمی، لجستیکی و نیروی انسانی نیز وجود داشته باشد و برای مدل‌های مختلف بحران، از جنگ و بمباران گرفته تا حوادث شیمیایی، بیولوژیک، رادیولوژیک و هسته‌ای، آمادگی لازم را حفظ کنیم.

ظفرقندی یکی از اقدامات مهم آینده را افزایش سواد سلامت و آموزش مهارت‌های اورژانسی به مردم دانست و گفت: باید از حالت منفعل خارج شویم و به سمت رویکرد فعال برویم و آموزش‌های اورژانسی را به میان مردم و محیط‌های عمومی ببریم.

وی با اشاره به آموزش احیای قلبی ریوی در مترو افزود: راه‌اندازی آموزش‌های CPR و استفاده از مولاژ‌های آموزشی در مترو اقدام ارزشمندی است و اینکه در چند ساعت حدود ۳۰۰ نفر این مهارت را فراگرفته و گواهی الکترونیکی دریافت کرده‌اند، نشان می‌دهد می‌توان آموزش‌های اورژانسی را به‌صورت گسترده در میان مردم توسعه داد.

وزیر بهداشت همچنین بر ضرورت تقویت و نوسازی ناوگان آمبولانس کشور تأکید کرد و گفت: در صورتی که استانداری هر استان ۵۰ درصد هزینه تأمین آمبولانس مورد نیاز خود را تقبل کند، وزارت بهداشت نیز ۵۰ درصد دیگر هزینه را تأمین خواهد کرد.

ظفرقندی افزود: برخی استان‌ها این طرح را آغاز کرده‌اند و در بعضی استان‌ها تأمین ۲۰، ۳۰ و حتی ۴۰ دستگاه آمبولانس در حال انجام است تا ناوگان اورژانس تقویت و آمبولانس‌های فرسوده از چرخه خارج و ناوگان نوسازی شود.

وی در پایان با تأکید بر حمایت از کارکنان اورژانس گفت: در زمینه رفاه، معیشت و کارانه، هر اقدامی که از دست وزارت بهداشت برآید، انجام خواهد شد و اورژانس برای ما در اولویت قرار دارد.

صبح امروز ( پنجشنبه) ٢٦ شهریور و همزمان با روز ملی اورژانس، آیین گرامیداشت پنجاه و یکمین سالروز تاسیس اورژانس پیش بیمارستانی ١١٥ با شعار " به عشق ایران، به یاد شهیدان، اورژانس همیشه در میدان" با حضور دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نمایندگانی از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دکتر خسرو صادق نیت، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی، دکتر جعفر میعادفر ، رییس سازمان اورژانس کشور، معاونین وزارت بهداشت، مدیران سازمان اورژانس کشور و تهران و با حضور باشکوه مدیران و تکنسین های اورژانس از سراسر کشور در هتل المپیک تهران برگزار شد.

در این آیین، از خانواده های معظم شهدای اورژانس، مدیران و تکنسین های اورژانس کشور با اهدای لوح قدردانی شد.