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مدیرکل مدیریت بحران استان فارس از تمامی دستگاههای اجرایی خواست تا با بهرهگیری از تجربیات گذشته، خود را برای مقابله با پدیده النینو در پاییز پیشرو آماده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرکل مدیریت بحران استان فارس با استناد به پیشبینیهای علمی، از تمامی دستگاههای اجرایی خواست تا با بهرهگیری از تجربیات گذشته، خود را برای مقابله با پدیده النینو در پاییز پیشرو آماده کنند.
غلامی مدیرکل مدیریت بحران استان فارس اظهار داشت : با توجه به پیشبینیهای علمی، آمادگی برای مقابله با پیامدهای این پدیده از اولویتهای اصلی استان در روزهای جاری است.
وی افزود: تمامی دستگاههای اجرایی، از فرمانداریها و شهرداریها گرفته تا دهیاریها، موظف به ارتقای سطح آمادگی خود هستند و مصوبات این نشست در قالب یک بخشنامه رسمی به تمامی نهادها ابلاغ خواهد شد.
غلامی با تاکید بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق و مدیریت صحیح اطلاعات، گفت : هدف اصلی، بهرهگیری از تجربیات گذشته برای به حداقل رساندن هرگونه خسارت جانی و مالی است.
وی در ادامه به اقدامات عملیاتی مورد نیاز اشاره کرد و خواستار بررسی دقیق وضعیت پلها، انجام عملیات لایروبی و بازرسی حاشیههای جادهها شد.
ال نینو یکی از فازهای پدیدهای اقلیمی در اقیانوس آرام است که در نزدیکی خط استوا شکل میگیرد.
در این وضعیت، آب بخش شرقی اقیانوس آرام گرمتر از حد معمول میشود و همین موضوع میتواند جریانهای آبی و جوی را در مقیاس وسیع تغییر دهد.