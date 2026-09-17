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نخستین نشست شبکه اطلاعرسانی مخاطرات اقلیمی با هدف مدیریت یکپارچه بحران و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در این نشست که به میزبانی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان برگزار شد، فتحالله ابوعلی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان، ضمن خوشآمدگویی به حاضران، با تأکید بر حساسیت شرایط اقلیمی استان اظهار کرد: با توجه به تنوع مخاطرات جوی و اقلیمی در خوزستان، ایجاد یک سازوکار هماهنگ برای مواجهه با این پدیدهها بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. این همافزایی بیندستگاهی، گامی کلیدی در کاهش خسارات احتمالی است.
در این نشست بهرام اندرزیان، مدیر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و حسن نجفی، رئیس پیشبینی، مدیریت بحران و مخاطرات جوی ادارهکل هواشناسی خوزستان، ضمن تشریح آخرین تحلیلها از پدیدههای جوی استان، بر اهمیت پیوند دانش تخصصی با بدنه اطلاعرسانی تأکید کردند.
پژمان کریمی، سرپرست روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، با تبیین رویکرد جدید شبکه اطلاعرسانی مخاطرات اقلیمی در استان گفت: این شبکه تلاش میکند تا با تقویت ارتباط میان بدنههای فنی، تخصصی، آموزشی و ترویجی ، دادههای پیچیده علمی را به پیامهایی دقیق، کاربردی و قابلفهم برای بهرهبرداران و جامعه کشاورزی تبدیل کند تا بدین ترتیب، اثربخشی هشدارها و آموزشها افزایش یابد.
حاضران در این جلسه ضمن تبادل نظر درباره چالشهای موجود، بر ضرورت ایجاد یک شبکه ارتباطی منسجم تأکید کردند. تداوم جلسات تخصصی، بهرهگیری از ظرفیت علمی نخبگان دستگاههای عضو و تولید محتوای هماهنگ جهت آگاهیبخشی به افکار عمومی، از جمله مصوبات این نشست بود که مقرر شد به عنوان دستور کار اصلی شبکه اطلاعرسانی مخاطرات اقلیمی خوزستان دنبال شود.