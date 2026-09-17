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مردم بصیر و انقلابی شهرستان ورامین در دویستمین شب از تجمعات مردمی، با حضور پرشور در میدانها، بار دیگر بر ایستادگی تزلزلناپذیر خود در برابر توطئههای دشمنان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویستمین موج از خروش دریای غیرت و بصیرت مردم ورامین، در فضای حماسی و با حضور گسترده اقشار مختلف جامعه برگزار شد. شرکتکنندگان در این تجمع باشکوه، با سر دادن شعارهای ضد استکبار، پیام همبستگی و وفاداری خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی به گوش جهانیان رساندند.
حاضران در این مراسم تأکید کردند که استمرار این حضور در طول دویست شب، نشاندهنده بیداری مردمی و اراده استوار ملت ایران در برابر هرگونه تهدید و فشار خارجی است و این مسیر تا دستیابی به پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.