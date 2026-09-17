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رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پیامی به مناسبت روز ملی اورژانس و فوریتهای پزشکی تاکید کرد: امروز، در مقابله با تهدیدهای نوظهوری، چون مواد خطرناک و آلودگیهای شیمیایی، میکروبی، ویروسی رسالت اورژانس پیشبیمارستانی به عنوان خط مقدم مقابله با تهدیدات زیستی فراتر از گذشته تعریف میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل پیام سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور به شرح زیر است:
«برادر ارجمند جناب آقای دکتر میعادفر
ریاست محترم سازمان اورژانس کشور
بیست و ششم شهریورماه، سالروز تأسیس نخستین پایگاه اورژانس کشور، با ثبت در تقویم ملی، جایگاهی درخور یافت که سزاوار آن بود. این مناسبت را که یادآور نقش بیبدیل مجموعه شما در خط مقدم مواجهه با بحرانها و حفظ جان هموطنان به ویژه در جنگهای اخیر است، صمیمانه به جنابعالی و تمامی کادر زحمتکش اورژانس ۱۱۵ سراسر کشور تبریک میگویم.
امروز، در مقابله تهدیدهای نوظهوری، چون مواد خطرناک و آلودگیهای شیمیایی، میکروبی، ویروسی و ... رسالت اورژانس پیشبیمارستانی به عنوان خط مقدم مقابله با تهدیدات زیستی فراتر از گذشته تعریف میشود.
آمادگی این سازمان در برابر چنین مخاطراتی، از ارکان اصلی پدافند غیرعامل و تابآوری ملی محسوب میگردد و نیازمند تجهیز پرسنل، تدوین راهنماهای علمی و استاندارد، و هماهنگی میانبخشی است.
سازمان پدافند غیرعامل کشور آمادگی کامل خود را برای همکاری و همراهی با آن مجموعه در مسیر ارتقای آمادگی در برابر حوادث زیستی و شرایط اضطراری و تسهیل مدیریت بحران اعلام میدارد.
برای شما و همکارانتان در سازمان اورژانس کشور آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم.»