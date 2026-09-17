ساختمانی مسکونی در شهر غزه که پیش از این در حملات رژیم صهیونیستی آسیب دیده بود، فرو ریخت و بر اثر آن ۲۰ نفر کشته و صدها نفر زیر آوار گرفتار شدند. این ساختمان آسیب دیده شش طبقه که در هر طبقه چهار آپارتمان داشت، روز گذشته روی خانهها و چادرهای اطراف در منطقه تل الهوی شهر غزه فرو ریخت و نزدیک به ۱۰۰ فلسطینی هنوز زیر آوار این ساختمان گرفتار هستند. در حالی جنگ و نسلکشی رژیم صهیونیستی به هزاران ساختمان در سراسر این سرزمین محاصرهشده آسیب رسانده که ورود مصالح ساختمانی مورد نیاز برای تعمیرات هم به شدت محدود است. با بیخانمان شدن بسیاری از فلسطینیها، بسیاری از خانوادههای آواره مجبور به بازگشت به خانههای آسیبدیده از بمباران و حملات هوایی رژیم صهیونیستی هستند و امکان دور شدن از نواحی پر خطر را ندارند.
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ - ۱۲:۵۲