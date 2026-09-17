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استاندار یزد در جریان سفر کاری خود به روسیه، با بازدید از مؤسسه پیشگام علم و فناوری اسکولکُوو (Skoltech)، راهکارهای پیوند ارگانیک میان دانشگاه، صنعت و کارآفرینی را به منظور پیادهسازی در اراضی دانشگاه یزد و تحقق اهداف سند «یزد پایدار» مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی استاندار یزد در ادامه برنامههای دیپلماتیک و اقتصادی خود در مسکو، در رأس هیئتی اجرایی از مؤسسه علم و فناوری اسکولکُوو (Skoltech) به عنوان یکی از مراکز پیشرو روسیه در حوزه نوآوری بازدید کرد. این بازدید میدانی با هدف بررسی الگوهای موفق جهانی در زمینه تجاریسازی دانش، توسعه فناوریهای نوین و ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاهها، صنایع بزرگ و اکوسیستم سرمایهگذاری برنامهریزی و انجام شد.
در جریان این بازدید، هیئت استان یزد از نزدیک با دستاوردهای این مجموعه در حوزههای هوش مصنوعی، مواد پیشرفته، انرژی، فوتونیک و کوانتوم، زیستفناوری، سلامت و کشاورزی آشنا شد؛ مجموعهای که تاکنون موفق به ثبت بیش از ۲۰۰ پتنت اختراع و راهاندازی بیش از ۲۰۰ استارتاپ وابسته شده است.
محمدرضا بابایی در حاشیه این بازدید، یکی از ویژگیهای بارز مؤسسه Skoltech را پیوند سازمانیافته میان علم و کارآفرینی دانست و اظهار داشت: در این الگو، یک ایده و پژوهش علمی از محیط آزمایشگاه خارج شده و با عبور از مسیر ثبت مالکیت فکری، شتابدهی و جذب سرمایه، در نهایت به یک محصول کاربردی و شرکت فناور تبدیل میشود.
استاندار یزد با تاکید بر لزوم بهرهگیری از چنین تجربیات موفقی برای تحقق ایده «یزد دانشبنیان» تصریح کرد: با توجه به آغاز عملیات اجرایی «شهرک یزدانی» در اراضی دانشگاه یزد، الگوبرداری از ساختار موفق Skoltech میتواند نقش بسیار مؤثری در پیادهسازی اهداف کلان برنامه «یزد پایدار» ایفا کند.
استاندار یزد افزود: ایجاد یک اکوسیستم مشابه در شهرک یزدانی، ضمن جلوگیری از هدررفت منابع پژوهشی، خروجی دانشگاهها را مستقیماً به نیازهای صنعت متصل کرده و ارزش افزوده بالایی برای اقتصاد استان یزد به همراه خواهد داشت.
در ادامه این بازدید، ظرفیتهای همکاری متقابل در زمینههای توسعه هوش مصنوعی، تجاریسازی دانش، ایجاد و گسترش استارتاپها و همچنین بهرهگیری حداکثری از توانمندیهای شرکتهای دانشبنیان دو طرف مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
گفتنی است، مؤسسه Skoltech که در سال ۲۰۱۱ تأسیس شده است، به عنوان یک دانشگاه پژوهشمحور بینالمللی شناخته میشود که تمرکز اصلی خود را بر تبدیل تحقیقات علمی به فناوری و کسبوکارهای سودآور قرار داده است.