پخش زنده
امروز: -
دور یک شانزدهم نهایی فوتبال جام اتحادیه انگلیس موسوم به ایی اف ال کاپ ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:
فلیت وود تاون ۱ - ۰ شفیلدیونایتد
اورتون ۱ - ۰ وولورهمپتون (گل: کارلوس آلکاراس در دقیقه ۸۰)
کاونتری سیتی ۱ - ۳ آستون ویلا (گلهای آستون ویلا: تامی آبراهام در دقایق ۷ و ۵۹ و راس بارکلی ۴۰)
منچستریونایتد ۲ - ۳ برایتون (گلهای یونایتد: شی لیسی در دقیقه ۸ و میسون مونت ۱۰)
* برنامه - پنج شنبه ۲۶ شهریور:
منچسترسیتی - نورویچ سیتی
- تیمهای پیتربورو یونایتد، فولام، آرسنال، لیورپول، برنتفورد، چلسی، بورنموث، کریستال پالاس، برادفوردسیتی، ساندرلند و نیوکاسل یونایتد پیش از این به دور یک هشتم نهایی راه یافتهاند.