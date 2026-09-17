به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

فلیت وود تاون ۱ - ۰ شفیلدیونایتد

اورتون ۱ - ۰ وولورهمپتون (گل: کارلوس آلکاراس در دقیقه ۸۰)

کاونتری سیتی ۱ - ۳ آستون ویلا (گل‌های آستون ویلا: تامی آبراهام در دقایق ۷ و ۵۹ و راس بارکلی ۴۰)

منچستریونایتد ۲ - ۳ برایتون (گل‌های یونایتد: شی لیسی در دقیقه ۸ و میسون مونت ۱۰)

* برنامه - پنج شنبه ۲۶ شهریور:

منچسترسیتی - نورویچ سیتی

- تیم‌های پیتربورو یونایتد، فولام، آرسنال، لیورپول، برنتفورد، چلسی، بورنموث، کریستال پالاس، برادفوردسیتی، ساندرلند و نیوکاسل یونایتد پیش از این به دور یک هشتم نهایی راه یافته‌اند.