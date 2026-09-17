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مسابقات سبک بیشائولین ووشوی قهرمانی بانوان کشور امروز پنجشنبه در مشهد با حضور ۳۰۰ ورزشکار، آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،نماینده سبک بیشائولین کشور گفت: در این مسابقات ۳۰۰ ورزشکار در بخشهای تالو و ساندا با یکدیگر رقابت میکنند.
غلامعلی محمودی افزود: مسابقات ساندا در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و نیز مسابقات تالو علاوه بر این چهار رده در بخش پیشکسوتان نیز برگزار میشود.
وی گفت: این مسابقات در خانه ووشو مجموعه ورزشی کوثر تا فردا ادامه دارد.
نماینده سبک بی شائولین ووشو اظهار کرد: مسابقات قهرمانی کشور در بخش مردان نیز هفته آینده، برگزار خواهد شد.