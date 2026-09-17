به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،نماینده سبک بی‌شائولین کشور گفت: در این مسابقات ۳۰۰ ورزشکار در بخش‌های تالو و ساندا با یکدیگر رقابت می‌کنند.

غلامعلی محمودی افزود: مسابقات ساندا در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و نیز مسابقات تالو علاوه بر این چهار رده در بخش پیشکسوتان نیز برگزار می‌شود.

وی گفت: این مسابقات در خانه ووشو مجموعه ورزشی کوثر تا فردا ادامه دارد.

نماینده سبک بی شائولین ووشو اظهار کرد: مسابقات قهرمانی کشور در بخش مردان نیز هفته آینده، برگزار خواهد شد.