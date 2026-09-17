به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بیضا گفت: به منظور رفاه حال خانواده‌های معظم و معزز شهدا و جانبازان کارگاه آموزشی یک روزه پایش سلامت در این شهرستان برگزار شد.

صادقی افزود: در این کارگاه آموزشی مشاوران اداره بهزیستی از طریق نمایش عکس، فیلم و فضای مجازی آموزش‌های لازم را در زمینه انجام اقدامات مناسب برای ارتقاء سطح سلامت ارائه دادند.

او اضافه کرد: در همین زمینه و با همکاری مدیریت درمانگاه ابوعلی سینای گویم از شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی که عمدتاً پدران، مادران و همسران شهدای والامقام و جانبازان گرامی بودند به آزمایی کامل، شامل آزمایش خون، معاینه دندان، تست فشار خون و قندخون انجام شد.