به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سردار صالحی افزود: هفته پیش یک کیلوگرم طلا از منزلی در یاسوج به سرقت رفت که مأموران پلیس آگاهی پس از ۱۰ روز تلاش شبانه‌روزی ۳ سارق را در این زمینه شناسایی و دستگیر کردند.

وی گفت: با دستگیری سارقان اموال مسروقه نیز کشف و برای بازگرداندن به مال‌باخته ضبط شده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان گفت: امسال در کهگیلویه و بویراحمد میزان کشف سرقت طلا و جواهرات از منازل به حدود ۸۵ درصد رسیده است.

سردار صالحی با اشاره به اقدامات پلیس آگاهی و مجموعه انتظامی استان در مقابله با سرقت‌ها افزود: از ابتدای امسال تاکنون دستگیری سارقان حدود ۷۰ درصد افزایش داشته و میزان کشف سرقت‌ها نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد بیشتر شده است.

وی با تأکید بر نقش مردم در پیشگیری از سرقت گفت: بخش قابل توجهی از پیشگیری از سرقت مردم‌محور است و شهروندان نباید این موضوع را تنها به پلیس واگذار کنند.

وی از شهروندان خواست از اعتماد بی‌جا خودداری کنند و با استفاده از تجهیزات پیشگیرانه مانند دزدگیر و دوربین مداربسته و همچنین استفاده از صندوق‌های امانات بانکی زمینه وقوع سرقت را کاهش دهند.

فرمانده انتظامی استان همچنین با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه کشف سرقت‌ها گفت: مجموعه انتظامی استان در سال جاری در زمینه کشف سرقت رتبه دوم کشور را به دست آورده و تلاش پلیس بر ادامه این روند و بازگرداندن اموال به مالباختگان است.