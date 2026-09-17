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فرمانده نیروی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری سارقان یک کیلوگرم طلا در یاسوج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سردار صالحی افزود: هفته پیش یک کیلوگرم طلا از منزلی در یاسوج به سرقت رفت که مأموران پلیس آگاهی پس از ۱۰ روز تلاش شبانهروزی ۳ سارق را در این زمینه شناسایی و دستگیر کردند.
وی گفت: با دستگیری سارقان اموال مسروقه نیز کشف و برای بازگرداندن به مالباخته ضبط شده است.
فرمانده نیروی انتظامی استان گفت: امسال در کهگیلویه و بویراحمد میزان کشف سرقت طلا و جواهرات از منازل به حدود ۸۵ درصد رسیده است.
سردار صالحی با اشاره به اقدامات پلیس آگاهی و مجموعه انتظامی استان در مقابله با سرقتها افزود: از ابتدای امسال تاکنون دستگیری سارقان حدود ۷۰ درصد افزایش داشته و میزان کشف سرقتها نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد بیشتر شده است.
وی با تأکید بر نقش مردم در پیشگیری از سرقت گفت: بخش قابل توجهی از پیشگیری از سرقت مردممحور است و شهروندان نباید این موضوع را تنها به پلیس واگذار کنند.
وی از شهروندان خواست از اعتماد بیجا خودداری کنند و با استفاده از تجهیزات پیشگیرانه مانند دزدگیر و دوربین مداربسته و همچنین استفاده از صندوقهای امانات بانکی زمینه وقوع سرقت را کاهش دهند.
فرمانده انتظامی استان همچنین با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه کشف سرقتها گفت: مجموعه انتظامی استان در سال جاری در زمینه کشف سرقت رتبه دوم کشور را به دست آورده و تلاش پلیس بر ادامه این روند و بازگرداندن اموال به مالباختگان است.