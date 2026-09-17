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معاون میراث ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز از واگذاری کاروانسرای تاریخی ینگی امام به بخش خصوصی خبر داد و گفت: با این واگذاری، یکی از بناهای ارزشمند تاریخی استان که در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده، در مسیر احیا و بازگشت به چرخه خدمات گردشگری قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، شهباز محمودی اظهار کرد: کاروانسرای ینگی امام از جمله بناهای ارزشمند تاریخی استان البرز است که در سالهای گذشته با استفاده از اعتبارات اختصاصیافته از سوی وزارت میراث فرهنگی، بخشی از آن مرمت شده است.
معاون میراث ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی و ضرورت توجه جدیتر به حفاظت، مرمت و بهرهبرداری از بناهای تاریخی، تلاش کردیم زمینهای فراهم شود تا این بنای ارزشمند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی احیا و به چرخه گردشگری استان بازگردد.
محمودی بیان کرد: در همین راستا، با همکاری و هماهنگی صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی توانستیم کاروانسرای ینگی امام را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا روند مرمت و بهرهبرداری از آن با جدیت بیشتری دنبال شود.
معاون میراث ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به ثبت جهانی این کاروانسرا گفت: ثبت جهانی ینگی امام نشاندهنده اهمیت تاریخی و فرهنگی این بناست و به همین دلیل حفظ اصالت و ارزشهای معماری آن در جریان مرمت و بهرهبرداری از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی گفت: هدف ما این است که کاروانسرای ینگی امام فقط به عنوان یک بنای تاریخی حفظ نشود، بلکه بتوانیم با تعریف کاربری مناسب، آن را به بخشی فعال از چرخه گردشگری تبدیل کنیم؛ به نحوی که مردم و گردشگران امکان حضور و استفاده از ظرفیتهای این مجموعه را داشته باشند.
محمودی تصریح کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، امیدواریم این مجموعه طی دو سال آینده با کاربری اقامتی ـ پذیرایی وارد مدار خدماترسانی شود و بتواند پذیرای مردم شریف استان البرز و گردشگران و مسافران سراسر کشور باشد.
وی احیای بناهای تاریخی از طریق مشارکت بخش خصوصی را یکی از راهکارهای مهم برای حفاظت پایدار از میراث فرهنگی دانست و گفت: وقتی یک بنای تاریخی در کنار حفظ ارزشهای فرهنگی و معماری خود بتواند کاربری مناسبی پیدا کند، امکان حفاظت و نگهداری مستمر از آن نیز افزایش پیدا میکند.
این مسئول خاطرنشان کرد: واگذاری ینگی امام به بخش خصوصی را میتوان یکی از اتفاقات خوب حوزه میراث فرهنگی استان دانست؛ چراکه علاوه بر کمک به حفظ این اثر ارزشمند، زمینهای برای تقویت زیرساختهای گردشگری و بهرهمندی عمومی از یک بنای ثبت جهانی فراهم خواهد کرد.