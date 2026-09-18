مردم آبادان و خرمشهر در دویست و دومین شب تجمعات مردمی، با حضور در میدان و خیابان، بر وحدت ملی، ایستادگی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

مردم آبادان و خرمشهر در دویست و دومین شب ایستادگی؛ تأکید بر وحدت و مقاومت

مردم آبادان و خرمشهر در دویست و دومین شب ایستادگی؛ تأکید بر وحدت و مقاومت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم آبادان و خرمشهر، در شب دویست و دوم از تجمعات شبانه با حضور در میدان و خیابان، بار دیگر بر اتحاد، همدلی و ایستادگی برای ایران اسلامی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و ایستادگی در برابر دشمنان، اعلام کردند با تکیه بر همدلی و استکبارستیزی، در برابر تهدید‌ها و جنگ رسانه‌ای دشمن ایستادگی خواهند کرد.

حاضران در این تجمعات، اتحاد مردم را پشتوانه اصلی کشور دانستند و گفتند: حضور و همراهی ملت، مهم‌ترین عامل حفظ اقتدار و امنیت ایران است.