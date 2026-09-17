دوازدهمین مرحله طرح «هر مسجد، یک حقوقدان» با هدف ارتقای آگاهی‌های حقوقی شهروندان، پیشگیری از وقوع جرم و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی و قضایی، با حضور مسئولان قضایی در مسجد حضرت علی‌اصغر (ع) واقع در خیابان معاد شهر اقبالیه برگزار شد.

رئیس دادگستری شهرستان قزوین گفت: مشکلات مختلفی در این محله وجود دارد که بخشی از آن مربوط به مسکن ملی، بخشی مرتبط با طرح جوانی جمعیت و بخش دیگری نیز مربوط به مسائل و مشکلات عمومی مردم است.

علی محمدی با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات مطرح‌شده افزود: مسائل و مشکلات مردم را پیگیری خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم موضوعات مطرح‌شده در مرکز استان نیز مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد.