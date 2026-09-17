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رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد از اتمام عملیات نوسازی آسفالت خیابان شهدای مریمآباد با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهدی فعالی با اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف ارتقای کیفیت معابر و افزایش ایمنی تردد شهروندان در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی آن با موفقیت به پایان رسید. وی افزود: عملیات نوسازی آسفالت این خیابان به طول یک هزار متر و عرض ۱۴ متر در مساحت ۱۴ هزار متر مربع اجرا شد که شامل جمعآوری آسفالت فرسوده، زیرسازی مجدد، اصلاح شیببندی و آسفالتریزی جدید بود.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد با اشاره به اهمیت توجه به محلات کمتر برخوردار خاطرنشان کرد: این طرح بخشی از برنامههای مستمر شهرداری در جهت توزیع عدالت محور خدمات و توسعه متوازن شهری است که پس از اتمام، نقش به سزایی در بهبود زیرساختهای تردد و افزایش رضایتمندی ساکنین خواهد داشت.