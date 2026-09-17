به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهدی فعالی با اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف ارتقای کیفیت معابر و افزایش ایمنی تردد شهروندان در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی آن با موفقیت به پایان رسید. وی افزود: عملیات نوسازی آسفالت این خیابان به طول یک هزار متر و عرض ۱۴ متر در مساحت ۱۴ هزار متر مربع اجرا شد که شامل جمع‌آوری آسفالت فرسوده، زیرسازی مجدد، اصلاح شیب‌بندی و آسفالت‌ریزی جدید بود.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری یزد با اشاره به اهمیت توجه به محلات کمتر برخوردار خاطرنشان کرد: این طرح بخشی از برنامه‌های مستمر شهرداری در جهت توزیع عدالت محور خدمات و توسعه متوازن شهری است که پس از اتمام، نقش به سزایی در بهبود زیرساخت‌های تردد و افزایش رضایتمندی ساکنین خواهد داشت.