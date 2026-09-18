به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محبوبه گوهری اظهار داشت: تکامل کودک تنها به رشد جسمی و شاخص‌هایی مانند قد و وزن محدود نمی‌شود، بلکه مهارت‌های ارتباطی، حرکتی، حل مسئله، فردی ـ اجتماعی و حرکات ظریف را نیز شامل می‌شود.

وی افزود: به منظور شناسایی زودهنگام هرگونه تأخیر در این مهارت‌ها، پرسشنامه علمی و استاندارد در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت و خانه‌های بهداشت شهرستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گوهری بیان کرد: بسیاری از تأخیر‌های تکاملی در ظاهر کودک قابل تشخیص نیستند و ممکن است والدین تا سال‌های بعد متوجه وجود این تأخیر‌ها نشوند؛ بنابراین شناسایی زودهنگام و مداخله بهنگام می‌تواند نقش مهمی در بهبود مسیر رشد و تکامل کودک داشته باشد و از بروز مشکلات جدی‌تر در سنین بالاتر پیشگیری کند.

وی گفت: والدین برای انجام ارزیابی تکاملی فرزند خود، مطابق زمان‌بندی تعیین‌شده (۶ ماهگی ۱۲ ماهگی ۲۴ ماهگی ۳۶ ماهگی و ۶۰ ماهگی) به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت یا خانه بهداشت محل سکونت مراجعه کنند.

گوهری ادامه داد: این پرسشنامه‌ها توسط مراقبین سلامت و بهورزان آموزش‌دیده تکمیل می‌شود و در صورتی که نتیجه غربالگری نیازمند بررسی‌های بیشتر باشد، کودک برای ارزیابی‌های تخصصی‌تر به سطوح بالاتر ارجاع داده خواهد شد.