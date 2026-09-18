به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلام عباس حسینی اظهار داشت: پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی با سهم نزدیک به ۷۰ درصدی در تأمین سبد انرژی کشور، مأموریتی مهم و تعیین‌کننده در پایداری جریان گاز به شبکه سراسری بر عهده دارند و کارکنان و متخصصان مجتمع با عزمی جدی برای ایفای این مسئولیت در زمستان پیش‌رو آماده می‌شوند.

وی با تأکید بر اهمیت آمادگی حداکثری برای عبور موفق از فصل سرد سال افزود: تلاش شبانه‌روزی کارکنان، متخصصان و تیم‌های عملیاتی و تعمیراتی مجتمع، در چارچوب برنامه‌های دقیق، منظم و هدفمند دنبال می‌شود تا پالایشگاه‌ها با آمادگی ۱۰۰ درصدی وارد فصل زمستان شوند و گاز مورد نیاز هم‌وطنان به‌صورت پایدار و ایمن تأمین شود.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به رویکرد این مجموعه در استفاده از توان داخلی بیان کرد: از ابتدای شروع تعمیرات اساسی سال جاری تاکنون، ۱۰۰ درصد قطعات و تجهیزات مورد نیاز از ظرفیت شرکت‌های سازنده داخلی، شرکت‌های دانش‌بنیان و محصولات ساخت بار اول تأمین شده است که این موضوع گامی مهم در مسیر خودکفایی، کاهش وابستگی و تقویت زنجیره تأمین داخلی به شمار می‌رود.

حسینی ادامه داد: تکیه بر توان متخصصان داخلی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، افزون بر تأمین نیاز‌های عملیاتی مجتمع، زمینه‌ساز توسعه فناوری، بومی‌سازی تجهیزات راهبردی و افزایش تاب‌آوری صنعت گاز کشور است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوآورانه و فناوری‌های جدید در پالایشگاه‌های مجتمع تأکید کرد و گفت: ارتقای فناوری و استفاده از راهکار‌های نوین، یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی است و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های فناورانه، سطح بهره‌وری، قابلیت اطمینان تجهیزات و پایداری تولید را بیش از پیش ارتقا دهیم.