مردم آبادان و خرمشهر در دویست و یکمین شب ایستادگی، بر حفظ وحدت و انسجام ملی و دفاع از کشور و پرچم ایران تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم آبادان و خرمشهر در دویست و یکمین شب از تجمعات حماسی میدان‌داری اقتدار بار دیگر همبستگی و انسجام ملی خود را به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام مردم، اعلام کردند فشار‌های اقتصادی و جنگ روانی دشمن نمی‌تواند اراده ملت ایران را تضعیف یا میان مردم و دولت جدایی ایجاد کند.

مردم آبادان و خرمشهر با حمایت از نیرو‌های مسلح کشور، بر ایستادگی و دفاع از عزت و اقتدار ایران اسلامی تأکید کردند.

حاضران در این تجمع با سردادن شعار‌های وحدت‌بخش، اعلام کردند تا پای جان پای ایران و آرمان‌های کشور ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد دشمن با ایجاد تفرقه، انسجام ملی را خدشه‌دار کند.