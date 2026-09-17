پخش زنده
امروز: -
مردم آبادان و خرمشهر در دویست و یکمین شب ایستادگی، بر حفظ وحدت و انسجام ملی و دفاع از کشور و پرچم ایران تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم آبادان و خرمشهر در دویست و یکمین شب از تجمعات حماسی میدانداری اقتدار بار دیگر همبستگی و انسجام ملی خود را به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این تجمع با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام مردم، اعلام کردند فشارهای اقتصادی و جنگ روانی دشمن نمیتواند اراده ملت ایران را تضعیف یا میان مردم و دولت جدایی ایجاد کند.
مردم آبادان و خرمشهر با حمایت از نیروهای مسلح کشور، بر ایستادگی و دفاع از عزت و اقتدار ایران اسلامی تأکید کردند.
حاضران در این تجمع با سردادن شعارهای وحدتبخش، اعلام کردند تا پای جان پای ایران و آرمانهای کشور ایستادهاند و اجازه نخواهند داد دشمن با ایجاد تفرقه، انسجام ملی را خدشهدار کند.