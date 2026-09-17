چند روز مانده به آغاز مهر، در کلاس پنجم مدرسه هشتم شهریور هلیلان، اتفاقی ساده، اما ماندگار افتاد؛ دانش‌آموزان با کمک معلم‌شان کلاس را آماده کردند و روی دیوار آن، عکس یک دانش‌آموز شهید نشست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مهر امسال در هلیلان، از همان روز‌های آخر شهریور، بوی دیگری دارد.دانش‌آموزان کلاس پنجم مدرسه هشتم شهریور هلیلان، چند روز پیش از آغاز رسمی سال تحصیلی، با همت معلم‌شان حسن عابدی آستین بالا زدند تا کلاس‌شان را برای شروع درس و مدرسه آماده کنند.

اما این کلاس، فقط یک کلاس معمولی نبود. در میان گردگیری میز و نیمکت‌ها، یکی از دانش‌آموزان به نام ارمیا، عکس محمدحسام مهدیان، دانش‌آموز شهید استان را به دیوار کلاس چسباند و با همان صداقت کودکانه‌اش گفت: امسال می‌خواهد به جای محمدحسام هم درس بخواند.

محمدحسام مهدیان، دانش‌آموز کلاس هفتم مدرسه شاهد شهید حیدری ایلام بود؛ پسری که یازدهم اسفندماه سال گذشته، همراه پدر و مادرش و دخترخاله کوچکش مهدیس حمیدی که دانش‌آموز کلاس اول بود، در بمباران آمریکایی-صهیونیستی در شهر سرابله به شهادت رسید.

سوسن محمدزاده، مادر محمدحسام، معاون آموزشی یکی از مدارس شهر ایلام بود؛ معلمی که سال‌ها به دانش‌آموزان درس زندگی داد و سرانجام، فرزندش برای همه، درس ایستادگی شد.

سال تحصیلی جدید از راه می‌رسد؛ حدود ۱۲۵ هزار دانش‌آموز در ۱۲۰۰ فضای آموزشی استان ایلام، از اول مهرماه راهی کلاس‌های درس می‌شوند؛ کلاس‌هایی که در برخی از آنها، قاب عکسی از یک شهید روی دیوار است و یادآوری می‌کند که درس و مدرسه، مدیون ایستادگی آنهاست.