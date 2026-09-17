کاهش قیمت ۲۲ محصول میادین میوه و تره وبار در شهریورماه
بررسی نرخنامههای سازمان میادین میوه و ترهبار از ابتدای شهریور تا ۲۴ این ماه نشان میدهد قیمت ۲۲ میوه به علت کوتاه شدن زنجیره تأمین و حذف واسطههای غیرضروری کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، مقایسه نرخنامه ابتدای ماه با آخرین نرخنامه منتشرشده در ۲۴ شهریور نشان میدهد از میان اقلامی که امکان مقایسه مستقیم قیمت آنها وجود دارد، نرخ ۲۲ قلم کاهش یافته است.
در این میان، قیمت سایر انواع سیب از کیلویی ۱۴۰ هزار تومان در ابتدای شهریور به ۷۰ هزار تومان در ۲۴ شهریور رسیده و ۵۰ درصد کاهش داشته است.
هندوانه بالای سه کیلوگرم نیز از ۳۳ به ۲۱ هزار تومان و هندوانه زیر سه کیلوگرم از ۳۱ به ۱۹ هزار تومان رسیده است.
سیب گلاب، انجیر زرد، انواع آلو و انگور نیز از دیگر میوههایی هستند که در این مدت کاهش قیمت داشتهاند.
در مقابل، قیمت برخی اقلام افزایش یافته است؛ از جمله آناناس طلایی که از ۲۶۵ به ۳۶۵ هزار تومان و انبه که از ۳۵۰ به ۳۹۰ هزار تومان رسیده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار، کوتاه شدن زنجیره تأمین، خرید مستقیم از مبادی تولید و حذف واسطههای غیرضروری را از عوامل کاهش قیمت برخی محصولات عنوان کرده است.
بر اساس آخرین نرخنامه، پسته تازه با قیمت ۸۹۰ هزار تومان در هر کیلو، گرانترین قلم این فهرست و هندوانه زیر سه کیلوگرم با نرخ ۱۹ هزار تومان، یکی از ارزانترین اقلام میوه است.