فرد مامورنما در لنگرود به دام پلیس افتاد
فرمانده انتظامی لنگرود از دستگیری فردی که با جعل عنوان مأمور انتظامی از شهروندان اخاذی میکرد، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان
، سرهنگ ارسلان صبحزاهدی گفت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان و اعلام اخاذی فردی با معرفی خود به عنوان مأمور انتظامی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با تحقیقات و اقدامات پلیسی، متهم ۳۴ ساله را شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر کردند که وی در تحقیقات به اخاذی از شهروندان اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی لنگرود از شهروندان خواست در صورت مواجهه با افراد مشکوک و درخواستهای غیرقانونی، موضوع را سریعاً از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.