مدیرکل نوسازی مدارس قم از تلاش برای تکمیل و بهره‌برداری از ۵۰ طرح از مجموع ۷۹ طرح نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی و پرورشی تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل نوسازی مدارس قم، با اشاره به اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم، گفت: تلاش می‌کنیم ۵۰ طرح از مجموع ۷۹ طرح این نهضت در استان قم را تا پایان سال ۱۴۰۵ تکمیل و تحویل دهیم.

احمدرضا اجتهادی با بیان اینکه این طرح در سال ۱۴۰۳ و با دستور رئیس جمهور همزمان با سراسر کشور در قم کلید خورد، افزود: مجموع طرح‌ها در قم ۷۹ طرح با ۸۰۰ کلاس درس است.

اجتهادی با بیان اینکه تحقق این هدف نیازمند تلاش و پیگیری مستمر است، گفت: کار سختی پیش رو داریم، اما برای رسیدن به این هدف تلاش خواهیم کرد.





