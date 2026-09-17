فرمانده انتظامی استان یزد، از توقیف یک تریلی و کشف محموله ۱۲ تنی شکر خام قاچاق در شهرستان میبد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار علیرضا دلیری در تشریح جزئیات این خبر گفت: ماموران انتظامی بخش بفروئیه میبد با کار اطلاعاتی از جابجایی بدون مجوز یک محموله شکر خام مطلع شدند. وی افزود: ماموران پلپس پس از هماهنگی قضایی، تریلی حامل این محموله را در محور‌های مواصلاتی شناسایی و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در بازرسی از تریلی ۱۲ تن شکر خام قاچاق کشف که کارشناسان ارزش آن را حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند. به گفته سردار دلیری در این خصوص یک متهم دستگیر و پرونده مربوطه تشکیل و تحویل سازمان تعزیرات حکومتی شده است.