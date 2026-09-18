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سد دالکی بهعنوان بزرگترین سد خاکی با هسته آسفالتی در غرب آسیا ۶۵ درصد پیشرفت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بوشهر بیان کرد: این سد تا پایان سال یا اوایل سال آینده آبگیری میشود تا نخلستانهای دشتستان را از آب پایدار بهرهمند کند.
علی محمدی ادامه داد: سد دشت پلنگ با ۶۵ درصد، باهوش ۴۷ درصد و دهرود ۳۷ درصد در حال تکمیل هستند.
وی با بیان اینکه مدیریت چاههای بهرهبرداری یکی از محورهای اصلی برنامههای این شرکت است، تاکید کرد: هماکنون ۸۶۳۰ چاه دارای پروانه و ۷۳۵۰ چاه فاقد پروانه در استان فعال هستند.
محمدی افزود: بخش عمدهای از چاههای غیرمجاز مربوط به پیش از سال ۸۵ است و راهبرد شرکت، کاهش وابستگی به این منابع از طریق تکمیل شبکههای آبیاری سدهاست؛ همانطور که پیشتر با بهرهبرداری از سد رئیسعلی دلواری، بسیاری از چاههای غیرمجاز منطقه آبپخش مسدود شدند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان با اشاره به وضعیت بارشها بیان کرد: اگرچه در سال آبی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ شاهد رشد ۴۰ درصدی بارندگی نسبت به آمار بلندمدت بودهایم، اما همچنان با چالش خشکسالی مواجهیم. در یک مقیاس ۵۰ ساله، ۵۷ درصد این دوره در شرایط خشکسالی بوده که این شاخص در ۱۵ سال اخیر به ۶۰ درصد افزایش یافته و فشار سنگینی بر سفرههای زیرزمینی وارد کرده است.
محمدی افزود: علاوه بر سدسازی و مدیریت چاهها، شرکت آب منطقهای اقدامات دیگری را برای حفظ پایداری زیستبوم و بهرهوری کشاورزی در دستور کار دارد که شامل لایروبی ۹۵ کیلومتر از زهکشهای نخلستانها (پس از ۴۰ سال) و اجرای پروژه انتقال آب به تالاب حله است.