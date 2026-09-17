محمدرضا حامدی پدر شهیدان سعید و عبدالحمید حامدی در داراب تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان داراب گفت: مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم محمدرضا حامدی پدر شهیدان سعید و عبدالمجید حامدی در داراب برگزار شد.

خادمی افزود: مرحوم محمدرضا حامدی شب گذشته بر اثر کهولت سن و در سن ۹۲ سالگی به فرزندان شهیدش پیوست و امروز در گلزار شهدای داراب، به خاک سپرده شد.

شهید سعید حامدی در عملیات فتح المبین رقابیه و شهید عبدالحمید حامدی در عملیات بیت المقدس ۷ شلمچه به شهادت رسیدند.