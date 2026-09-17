از فوتسال تا جشنواره اسب اصیل ایرانی در بسته اخبار ورزشی قزوین
در بسته خبرهای ورزشی امروز، از مصاف نماینده فوتسال استان، همچنین جشنواره اسبان اصیل ایرانی و مسابقات شطرنج بخوانید.
تیم فوتسال پردیس شهید شیری قزوین در هفته پنجم لیگ برتر از ساعت ۱۷ فردا به مصاف میزبانش، سن ایچ ساوه میرود.
نماینده استان بدون کسب امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار دارد.
اقبالیه میزبان جشنواره اسبان اصیل ایرانی
دومین همایش جشنواره (شوی سواره) اسبان اصیل ایرانی در اقبالیه برگزار میشود.
این جشنواره از ساعت ۹ صبح فردا به میزبانی هیئت سوارکاری شهر اقبالیه در باشگاه سوارکاری میلان برگزار میشود.
رقابت سه شطرنج باز استان با رقبا در المپیاد جهانی شطرنج
بردیا دانشور، رضا مهدوی و ملیکا محمدی سه نماینده استان در این رویداد جهانی هستند.
این مسابقات با حضور ۲۰۷ شطرنج باز از ۱۹۱ کشور تا پنجم مهر در ازبکستان پیگیری خواهد شد.