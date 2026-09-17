از فوتسال تا جشنواره اسب اصیل ایرانی در بسته اخبار ورزشی قزوین

در بسته خبر‌های ورزشی امروز، از مصاف نماینده فوتسال استان، همچنین جشنواره اسبان اصیل ایرانی و مسابقات شطرنج بخوانید.