منوچهر متکی :
ایستادگی یمن با تکیه بر ایمان مردم و موقعیت راهبردی، در برابر فشارهای نظامی
منوچهر متکی : یمن با تکیه بر ایمان مردم و موقعیت راهبردی، در برابر فشارهای نظامی ایستادگی کرده است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وزیر اسبق امور خارجه در سلسله نشستهای جهاد تبیین با محوریت جنگ رمضان در حرم مطهر شاهچراغ (ع)، یمن را نمونهای از ایستادگی در برابر فشارهای نظامی دانست.
منوچهر متکی گفت: موقعیت سوقالجیشی یمن و بهرهگیری از مناطق کوهستانی و موانع طبیعی، در کنار ایمان مردم این کشور، از مهمترین عوامل ایستادگی یمنیها در برابر حملات نظامی است.
وی افزود: آمریکاییها پس از بمبارانهای متعدد یمن دریافتند که حملات هوایی تأثیر تعیینکنندهای بر توان این کشور ندارد و در مقابل، حملات موشکی یمنیها توانست شناورهای نظامی را هدف قرار دهد.
متکی با اشاره به تجربه عربستان در جنگ یمن گفت: ائتلافهای نظامی مختلف نیز نتوانستهاند بر توان مقاومت یمن غلبه کنند و واقعیت صحنه نشان میدهد که یمن کشوری نیست که بتوان بهسادگی آن را شکست داد.
وی همچنین درباره احتمال ورود برخی کشورهای منطقه به جنگ علیه یمن اظهار کرد: کشورهایی مانند پاکستان و ترکیه شرایط و ملاحظات خاص خود را دارند و نمیتوان انتظار داشت بهراحتی وارد چنین جنگی شوند.
منوچهر متکی گفت: یمن در آینده میتواند افقهای جدیدی را در برابر جهان اسلام و جامعه جهانی قرار دهد.