به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این رزمایش همزمان با سراسر کشور و با هدف شناسایی، کشف و توقیف آفت‌کش‌های ممنوعه، غیرمجاز، قاچاق، تقلبی و تاریخ‌گذشته و جلوگیری از احتکار آفت‌کش‌ها و همچنین نظارت بر واحد‌های قرنطینه‌ای اجرا شد.

سعیدی افزود: همچنین صیانت از حقوق عامه، حفظ امنیت غذایی، ساماندهی بیشتر زنجیره توزیع و عرضه آفت‌کش‌های کشاورزی و نظارت‌های قرنطینه‌ای، با مشارکت مدیریت حفظ نباتات، حراست، بازرسی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در سطح استان از دیگر اهداف برگزاری این رزمایش در خراسان جنوبی بود.

وی گفت: نظارت دقیق بر زنجیره تأمین نهاده‌های کشاورزی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در حوزه توزیع و عرضه آفت‌کش‌ها و همچنین نظارت بر محموله‌های صادراتی، وارداتی و ترانزیتی، نقش مؤثری در سلامت محصولات کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان دارد.