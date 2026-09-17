اجرای دومین رزمایش سراسری پایش آفتکشها و نظارت قرنطینهای در خراسان جنوبی
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از اجرای دومین رزمایش سراسری پایش آفتکشها و نظارت قرنطینهای در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این رزمایش همزمان با سراسر کشور و با هدف شناسایی، کشف و توقیف آفتکشهای ممنوعه، غیرمجاز، قاچاق، تقلبی و تاریخگذشته و جلوگیری از احتکار آفتکشها و همچنین نظارت بر واحدهای قرنطینهای اجرا شد.
سعیدی افزود: همچنین صیانت از حقوق عامه، حفظ امنیت غذایی، ساماندهی بیشتر زنجیره توزیع و عرضه آفتکشهای کشاورزی و نظارتهای قرنطینهای، با مشارکت مدیریت حفظ نباتات، حراست، بازرسی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و دستگاههای اجرایی و انتظامی در سطح استان از دیگر اهداف برگزاری این رزمایش در خراسان جنوبی بود.
وی گفت: نظارت دقیق بر زنجیره تأمین نهادههای کشاورزی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در حوزه توزیع و عرضه آفتکشها و همچنین نظارت بر محمولههای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی، نقش مؤثری در سلامت محصولات کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان و حفظ حقوق مصرفکنندگان دارد.