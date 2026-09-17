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مسابقات قهرمانی جوانان و نوجوان دوومیدانی کشور با حضور ۳۳ تیم در قالب ۳۱ استان در دانشگاه فردوسی مشهد درحال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،نائب رئیس هیات دوومیدانی خراسان رضوی، گفت:این دور از رقابت ها از امروز آغاز شده و فردا، ۲۷ شهریور ماه به پایان خواهد رسید.
هما بیگی، افزود: ۲۷۰ ورزشکار در مسابقات قهرمانی جوانان و نوجوان دوومیدانی کشور در ۴۰ ماده، به رقابت می پردازند.
وی بیان کرد: برترین های هر ماده با تصمیم کمیته فنی فدراسیون دوومیدانی به اردو تیم ملی دعوت می شوند و بعد از اتمام اردوهای تمرینی برای مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا که در فروردین سال آینده در فیلیپین برگزار خواهد شد؛ انتخاب می شوند.
نائب رئیس هیات دوومیدانی خراسان رضوی،، اظهار کرد: همچنین نفرات برگزیده این مسابقات در رده دانش آموزی برای مسابقات برزیل در آبان ماه انتخاب خواهند شد.