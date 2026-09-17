به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،نائب رئیس هیات دوومیدانی خراسان رضوی، گفت:این دور از رقابت ها از امروز آغاز شده و فردا، ۲۷ شهریور ماه به پایان خواهد رسید.

هما بیگی، افزود: ۲۷۰ ورزشکار در مسابقات قهرمانی جوانان و نوجوان دوومیدانی کشور در ۴۰ ماده، به رقابت می پردازند.

وی بیان کرد: برترین های هر ماده با تصمیم کمیته فنی فدراسیون دوومیدانی به اردو تیم ملی دعوت می شوند و بعد از اتمام اردوهای تمرینی برای مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا که در فروردین سال آینده در فیلیپین برگزار خواهد شد؛ انتخاب می شوند.

نائب رئیس هیات دوومیدانی خراسان رضوی،، اظهار کرد: همچنین نفرات برگزیده این مسابقات در رده دانش آموزی برای مسابقات برزیل در آبان ماه انتخاب خواهند شد.

در مسابقات قهرمانی جوانان و نوجوان دوومیدانی کشور ، نوجوانان دختر در مواد ۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، ۳۰۰۰ متر، ۱۰۰ متر بامانع، ۴۰۰ متر بامانع، ۲۰۰۰ متر بامانع، پرتاب دیسک، پرتاب چکش، پرتاب وزنه، پرتاب نیزه، پرش طول، پرش سه‌گام، پرش ارتفاع، رله سوئدی، ۵۰۰۰ متر پیاده‌روی و هفتگانه با یکدیگر درحال رقابت هستند.

جوانان دختر نیز در مواد ۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، ۳۰۰۰ متر، ۵۰۰۰ متر، ۱۰۰ متر بامانع، ۴۰۰ متر بامانع، ۳۰۰۰ متر بامانع، پرتاب دیسک، پرتاب چکش، پرتاب وزنه، پرتاب نیزه، پرش طول، پرش سه‌گام، پرش ارتفاع، ۴ در ۱۰۰ متر امدادی، ۴ در ۴۰۰ متر امدادی، ۱۰۰۰۰ متر پیاده‌روی و هفتگانه با یکدیگر رقابت می کنند.