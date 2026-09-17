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سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با اشاره به تحولات منطقه، بر ضرورت گفتوگو و دیپلماسی برای حل اختلافات و جلوگیری از تشدید تنشها تأکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ «سجاد حیدر» در نشست خبری هفتگی وزارت امور خارجه پاکستان، درباره تحولات منطقهای گفت: پاکستان از نزدیک تحولات غرب آسیا را دنبال میکند و درباره پیامدهای تشدید تنشها بر صلح و امنیت منطقهای، کشتیرانی و امنیت انرژی جهانی نگران است.
وی افزود: پاکستان همچنان گفتوگو و دیپلماسی را راهکار حل اختلافات و جلوگیری از تشدید بیشتر تنشها میداند.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان همچنین از گفتوگوی تلفنی «محمد اسحاق دار» معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه این کشور با «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی خبر داد.
به گفته سجاد حیدر، دو طرف درباره تحولات جاری منطقه گفتوگو کردند و بر این دیدگاه تأکید شد که اجرای «تفاهمنامه اسلامآباد» میتواند مؤثرترین مسیر برای کاهش تنشهای منطقهای باشد. گروسی نیز آمادگی آژانس را برای ارائه حمایتهای فنی در صورت نیاز اعلام کرد.
اسحاق دار در این گفتوگو بر تعهد پاکستان به پیشنهادهای مطرحشده بر اساس اصول منشور سازمان ملل متحد، حقوق بینالملل و معاهدات بینالمللی تأکید کرد و نقش نظام سازمان ملل متحد در پیشبرد صلح و توسعه جهانی را مورد توجه قرار داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با اشاره به تحولات اخیر در عربستان سعودی، گفت: نخستوزیر این کشور حمله پهپادی تلاششده علیه اماکن مقدس در مکه مکرمه را بهشدت محکوم کرده است.
وی افزود: شهباز شریف ضمن اعلام همبستگی کامل پاکستان با عربستان سعودی، بر حمایت اسلامآباد از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت حرمین شریفین تأکید کرده است.
سجاد حیدر همچنین از گفتوگوی تلفنی نخستوزیر پاکستان با محمد بن سلمان، ولیعهد و نخستوزیر عربستان، در سیزدهم سپتامبر خبر داد و گفت دو طرف درباره تحولات منطقه و تلاشها برای کاهش تنش و برقراری صلح گفتوگو کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان همچنین به سفر دو روزه احمد الحجار، وزیر کشور و شهرداریهای لبنان، به اسلامآباد اشاره کرد.
وی گفت: در جریان این سفر، دو طرف بر حمایت پاکستان از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای امنیتی و امور داخلی تأکید کردند.
در جریان این سفر، تفاهمنامهای درباره انتقال محکومان میان دو کشور نیز به امضا رسید که چارچوب قانونی لازم برای گذراندن ادامه محکومیت اتباع هر کشور در کشور خودشان را فراهم میکند.
سجاد حیدر در ادامه از احضار کاردار هند در اسلامآباد و ثبت اعتراض شدید پاکستان به اقدام یک شناور نیروی دریایی هند در منطقه انحصاری اقتصادی پاکستان خبر داد.
به گفته وی، این حادثه پانزدهم سپتامبر و همزمان با برگزاری رزمایش دریایی «سی اسپارک ۲۶» پاکستان رخ داده و شناور هندی در فاصلهای خطرناک از یک ناو پاکستانی اقدام به مانور کرده که در نهایت به تماس میان دو شناور منجر شده است.
وزارت امور خارجه پاکستان این اقدام را نقض قوانین بینالمللی و توافق دوجانبه سال ۱۹۹۱ درباره اعلام قبلی رزمایشها، مانورها و جابهجایی نیروها دانسته و از هند خواسته است به قوانین بینالمللی و تعهدات دوجانبه پایبند باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان همچنین از برگزاری چهلوششمین نشست شورای ساختار منطقهای ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای، موسوم به «SCO-RATS»، در اسلامآباد خبر داد.
در این نشست، مسائل امنیت منطقهای و همکاری کشورهای عضو در زمینه مقابله با تروریسم، جداییطلبی و افراطگرایی بررسی شد و اعضا درباره تقویت سازوکارهای تبادل اطلاعات و اجرای فعالیتهای مشترک در سال ۲۰۲۷ به توافق رسیدند. ریاست شورای «SCO-RATS» نیز از پاکستان به روسیه منتقل شد.
سجاد حیدر همچنین اعلام کرد شهباز شریف نخستوزیر پاکستان، هفته آینده برای شرکت در بخش عالیرتبه هشتادو یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر خواهد کرد.
وی گفت: نخستوزیر پاکستان در سخنرانی خود دیدگاه اسلامآباد درباره تحولات منطقهای و جهانی را تشریح و بر اهمیت گفتوگو، دیپلماسی، خویشتنداری و حل مسالمتآمیز اختلافات تأکید خواهد کرد.