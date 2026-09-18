به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احسان جهانیان با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در پایش مکانیزه مصرف‌کنندگان انرژی برق یادآور شد: شرکت توزیع نیروی برق با مجهز شدن به تجهیزات نوین، امکان شناسایی مصارف مازاد را دارد و از همین طریق و با همکاری سایر اعضا از ابتدای سال تاکنون ۷۷ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز را شناسایی و ۶۷۰ دستگاه را نیز کشف و ضبط کرده است.

وی گفت: با توجه به ضرورت تامین برق پایدار مصرف‌کنندگان مجاز، شناسایی مراکز غیرمجاز در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

جهانیان افزود: علاقمندان به فعالیت قانونی و مجاز در این بخش می‌توانند برای کسب جواز تأسیس و بهره‌برداری از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اقدام کنند.