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مادر شهیدان پروانه و مهین هادی حسینآبادی در اصفهان درگذشت و در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بتول دهقانپورسیچانی، مادر شهیدان پروانه و مهین هادی حسینآبادی، دار فانی را وداع گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.
شهید پروانه هادی حسینآبادی، سوم دیماه ۱۳۳۵ در شهرستان اصفهان به دنیا آمد و در سال ۱۳۵۳ ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد و سرانجام سیام فروردین ۱۳۶۷ در حسینآباد به شهادت رسید و در گلستان شهدا به خاک سپرده شد.
خواهرش مهین نیز در سال ۱۳۴۰ در اصفهان به دنیا آمد و سیام فروردین ۱۳۶۷ به همراه دو فرزندش حامد و هادی طالع زاده در حسینآباد بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسیدند و در گلستان شهدا به خاک سپرده شدند.