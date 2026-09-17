مادر شهیدان پروانه و مهین هادی حسین‌آبادی در اصفهان درگذشت و در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بتول دهقان‌پورسیچانی، مادر شهیدان پروانه و مهین هادی حسین‌آبادی، دار فانی را وداع گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

شهید پروانه هادی حسین‌آبادی، سوم دی‌ماه ۱۳۳۵ در شهرستان اصفهان به دنیا آمد و در سال ۱۳۵۳ ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد و سرانجام سی‌ام فروردین ۱۳۶۷ در حسین‌آباد به شهادت رسید و در گلستان شهدا به خاک سپرده شد.

خواهرش مهین نیز در سال ۱۳۴۰ در اصفهان به دنیا آمد و سی‌ام فروردین ۱۳۶۷ به همراه دو فرزندش حامد و هادی طالع زاده در حسین‌آباد بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسیدند و در گلستان شهدا به خاک سپرده شدند.