دومین جشنواره ملی مجسمه‌های شنی با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر‌های تجسمی در ساحل توسکاسرا شهرستان رامسر آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسین قاسمی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر، با اشاره به برگزاری دومین دوره این جشنواره اظهار کرد: فراخوان جشنواره طی دو ماه گذشته منتشر شد و آثار و طرح‌های متعددی به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی و ارزیابی، در نهایت ۱۴ طرح برای اجرا در ساحل توسکاسرا پذیرفته شد.

وی افزود: این آثار هم‌اکنون توسط هنرمندان در حال اجراست و تلاش شده موضوعات و مضامین آثار، متناسب با مسائل و دغدغه‌های روز جامعه انتخاب شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر با بیان اینکه بخش عمده آثار این دوره با محوریت محیط زیست و موضوعات اجتماعی طراحی شده است، گفت: هدف اصلی جشنواره، تلفیق هنر با مباحث زیست‌محیطی و اجتماعی و توجه دادن همزمان جامعه به ظرفیت هنر‌های تجسمی و مسائل روز است.

قاسمی ادامه داد: در کنار اجرای مجسمه‌های شنی، برنامه‌های فرهنگی و هنری دیگری از جمله بازخوانی نمایش‌های آیینی، مسابقه طراحی و نقاشی و مسابقه عکاسی نیز در حال برگزاری است که می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر هنرمندان، کودکان، نوجوانان، شهروندان و گردشگران را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری رامسر خاطرنشان کرد: رامسر یک شهر گردشگرپذیر است و برگزاری رویداد‌های فرهنگی و هنری می‌تواند به پویایی فضای شهری، جذب مخاطبان و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان کمک کند؛ از این رو باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه رویدادسازی فرهنگی و هنری در رامسر بیش از گذشته فراهم شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر تصریح کرد: برگزاری جشنواره ملی مجسمه‌های شنی در ساحل توسکاسرا فرصتی برای حضور هنرمندان در فضای عمومی و ارتباط مستقیم هنر با مردم است و امیدواریم این رویداد در سال‌های آینده نیز با گستره و مشارکت بیشتری ادامه پیدا کند.

در این جشنواره، جمعی از هنرمندان حوزه هنر‌های تجسمی و کارآموزان آنان، رئیس و کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همچنین کارکنان و روابط عمومی شهرداری رامسر حضور دارند.

آثار هنری این جشنواره با استفاده از شن‌های ساحلی در ساحل توسکاسرا خلق شده و در معرض دید شهروندان و گردشگران قرار گرفته است