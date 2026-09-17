پایان اردوی تیم ملی فوتسال بانوان در مرکز ملی فوتبال
اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان، امروز در مرکز ملی فوتبال به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتسال بانوان ایران با هدف حضور قدرتمند در مسابقات داخل سالن ریاض، پس از پنج روز فعالیت و تمرینات مستمر به پایان رسید.
شاگردان شهرزاد مظفر در این اردو، تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر برگزار کردند و زیر نظر کادر فنی به مرور برنامههای تاکتیکی، فنی و بدنی پرداختند.
در این اردو، بازیکنان جوان و باتجربه تیم ملی در کنار یکدیگر تمرین کردند و کادر فنی نیز با بررسی شرایط بازیکنان، آخرین برنامههای آمادهسازی برای حضور در مسابقات داخل سالن ریاض را پیگیری کرد.
با پایان این اردو، ملیپوشان فوتسال بانوان ایران روند آمادهسازی خود را برای حضور در رقابتهای داخل سالن ریاض ادامه خواهند داد تا با آمادگی هرچه بیشتر در این مسابقات به میدان بروند.