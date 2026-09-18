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مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر از راهیابی ۱۶ نفر به مرحله نیمهنهایی کشوری چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجتالاسلام محمدرضا اسماعیلپور اظهار داشت: راهیابی ۱۶ نفر به مرحله نیمهنهایی کشوری، بیانگر ظرفیت ارزشمند قرآنی بوشهر و حاصل تلاش و پشتکار متسابقین، مربیان، اساتید، خانوادهها و فعالان عرصه قرآن کریم است.
وی افزود: در بخش برادران، سید عباس حسینی و محمد شادور در رشته حفظ کل، علیرضا نصاری در رشته حفظ کل زیر ۱۸ سال، ایمان شیخ در رشته حفظ ۲۰ جزء، محمد یحیی ترابی جهرمی در رشته حفظ ۲۰ جزء زیر ۱۸ سال، سید طه حسینی در رشته قرائت تحقیق، محمد طاها کاظمی در رشته قرائت تحقیق زیر ۱۸ سال، محمد مهدی انگالیان در رشته قرائت ترتیل، محمدعلی هاشمی در رشته دعاخوانی و محمدطاها محمدی در رشته اذان، موفق به کسب جواز حضور در مرحله نیمهنهایی کشوری شدهاند.
اسماعیل پور ادامه داد: در بخش خواهران نیز مینا صلواتی بیشه و نرجس خاتون جعفری در رشته حفظ کل، رباب حسینی در رشته حفظ ۲۰ جزء، راضیه پورمحمد تنگستانی و نرجس شریفزادگان در رشته قرائت ترتیل و رضوان منجمی در رشته دعاخوانی، نمایندگان استان بوشهر در این مرحله از مسابقات خواهند بود.
وی با اشاره به برگزاری مرحله نیمهنهایی کشوری گفت: ضبط اجرای راهیافتگان استان بوشهر روز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد و متسابقین باید مطابق زمانبندی اعلامشده از سوی اداره امور قرآنی استان در محل برگزاری حضور پیدا کنند.
اسماعیل پور افزود: محل ضبط اجراهای مرحله نیمهنهایی، نمازخانه ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر تعیین شده است و زمان دقیق حضور هر یک از متسابقین نیز متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.