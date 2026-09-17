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رئیس شورای اسلامی شهر آبادان از انتخاب طارق طبیشی به عنوان سرپرست شهرداری این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محسن خزائل رئیس شورای اسلامی شهر آبادان گفت: جلسه انتخاب سرپرست شهرداری آبادان امروز با حضور اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد و در این جلسه طارق طبیشی با کسب ۶ رای اعضای شورا به عنوان سرپرست شهرداری آبادان انتخاب شد.
او افزود: فرآیند انتخاب شهردار آبادان نیز در آینده نزدیک انجام خواهد شد و شورای اسلامی شهر پس از بررسی گزینههای مختلف، شهردار جدید را انتخاب و معرفی خواهد کرد.
طبیشی پیش از این در مجموعه شهرداری آبادان دارای سوابق مدیریتی و اجرایی بوده است.
پیش از این محمدرضا متور شهردار آبادان بود.