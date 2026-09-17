مدیرکل دامپزشکی استان لرستان گفت: واکسیناسیون پاییزه دام‌ها در حال اجراست و قرار است میلیون‌ها رأس دام سبک و ده‌ها هزار رأس دام سنگین در برابر بیماری واکسینه شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حداد شفیعیان بیان کرد:در فاز پاییزه واکسیناسیون تب برفکی 3 میلیون و 500 هزار رأس دام سبک انجام می گیرد و در کنار آن واکسیناسیون حدود ۹۰ هزار رأس دام سنگین نیز در برنامه قرار دارد.

وی بیان کرد:سازمان دامپزشکی هر سال برنامه واکسیناسیون تب برفکی را به‌صورت رایگان در سراسر کشور اجرا می‌کند و لرستان نیز متناسب با جمعیت دامی خود در این برنامه قرار دارد.

مدیرکل دامپزشکی لرستان ادامه داد:ا اواخر شهریورماه، ۳۰ درصد دام سنگین واکسینه شده‌اند و در بخش دام سبک نیز میزان پوشش واکسیناسیون به حدود ۳۵ درصد رسیده‌ است.

شفیعیان گفت:در لرستان، عملیات پاییزه اکنون در مرحله‌ای قرار دارد که حدود یک‌سوم دام سبک و نزدیک به یک‌سوم دام سنگین هدف واکسینه شده‌اند.