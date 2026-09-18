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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: این استان به عنوان معین تجاری استان اورنبورگ روسیه تعیین شده است و در همین راستا برنامهریزی برای توسعه مراودات تجاری، شناسایی ظرفیتهای مشترک و اعزام هیات تجاری به این استان در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله کشاورز اظهار داشت: در جریان سفر هیات تجاری استان بوشهر به روسیه، نشستی با دکتر جلالی سفیر ایران در روسیه برگزار شد که در آن ظرفیتها و مزیتهای تجاری استان بوشهر و استان اورنبورگ مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این نشست، گزارشی از وضعیت اقتصادی، مزیتهای تجاری و ظرفیتهای دو استان ارائه و زمینههای قابل توسعه در روابط اقتصادی و تجاری بوشهر و اورنبورگ بررسی شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ایران، استانهای مختلف کشور را برای توسعه مراودات تجاری با استانهای روسیه به صورت معین تعیین کرده و بر اساس ابلاغ انجامشده، مسئولیت مراودات تجاری استان بوشهر با استان اورنبورگ به ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان واگذار شده است.
کشاورز بیان کرد: استان اورنبورگ از نظر جمعیت و تولید ناخالص داخلی به استان بوشهر نزدیک است و از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزههای صنعت، انرژی، کشاورزی، صنایع غذایی، معدن، صنایع معدنی، فولاد، نفت، گاز و پتروشیمی برخوردار است که این ظرفیتها با توانمندیهای استان بوشهر در بسیاری از زمینهها مشابهت دارد.
وی گفت: این مشابهتها میتواند زمینه ایجاد زنجیرههای مشترک سرمایهگذاری و توسعه همکاریهای اقتصادی میان دو استان را فراهم کند و در حوزههایی همچون کشاورزی، صنایع غذایی، دامپروری، صنایع معدنی و انرژی، زمینههای متعددی برای همکاری وجود دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اضافه کرد: در حوزه دامپروری نیز ظرفیتهایی برای تبادل کالا وجود دارد و با توجه به نیاز بازار، امکان بررسی صادرات گوشت سفید از ایران به روسیه و واردات گوشت قرمز از روسیه فراهم است.
کشاورز، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی را از دیگر زمینههای قابل بررسی برای همکاری اقتصادی عنوان کرد و افزود: در کنار توسعه صادرات، باید برای واردات برخی ماشینآلات و تجهیزات صنعتی مورد نیاز کشور از روسیه نیز برنامهریزی شود.
وی درباره کالاهای هدف صادراتی استان بوشهر به اورنبورگ گفت: تجهیزات نفت و گاز، مواد غذایی فرآوریشده، محصولات پتروشیمی از جمله انواع پلیمرها، مواد اولیه شیمیایی، مشتقات نفتی و رزینها از جمله کالاهایی هستند که میتوانند در برنامه صادراتی مورد توجه قرار گیرند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به حضور هیات ایرانی در نمایشگاه صنایع غذایی روسیه اظهار کرد: در این نمایشگاه شرکتهایی از کشورهای مختلف حضور داشتند و چند شرکت ایرانی نیز محصولات خود را عرضه کردند.
کشاورز ادامه داد: ایران در حوزه تولید و فرآوری محصولات غذایی از ظرفیت بالایی برخوردار است و میتوان با برنامهریزی مناسب، حضور شرکتها و برندهای ایرانی را در نمایشگاههای تخصصی روسیه افزایش داد و از این ظرفیت برای توسعه بازارهای صادراتی استفاده کرد.
وی افزود: در حوزه آبزیان، خرما و محصولات کشاورزی نیز ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه صادرات از استان بوشهر به روسیه وجود دارد و صادرات برخی از این محصولات هماکنون انجام میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: گوجهفرنگی خارج از فصل نیز از دیگر محصولات دارای ظرفیت صادراتی است که میتواند در چارچوب برنامهریزیهای مشترک، سهم بیشتری از بازار روسیه را به خود اختصاص دهد.
کشاورز با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای توسعه روابط اقتصادی با اورنبورگ اظهار داشت: برگزاری نمایشگاههای تخصصی، نشستهای تجاری رو در رو، انعقاد تفاهمنامههای همکاری، ایجاد اتاق مشترک بازرگانی و اعزام هیاتهای تجاری از جمله برنامههایی است که میتواند در ادامه این مسیر دنبال شود.
وی افزود: مقرر شده است سفارت ایران در روسیه نیز مطالعات بیشتری درباره ظرفیتهای اقتصادی و تجاری استان اورنبورگ انجام دهد و پس از تکمیل بررسیها، یک هیات تجاری ویژه متشکل از بخش دولتی و خصوصی استان بوشهر به اورنبورگ اعزام شود.
کشاورز ادامه داد: در ادامه این همکاریها میتوان شورای همکاری مشترک میان دو استان تشکیل داد تا ضمن شناسایی ظرفیتهای متقابل، بانک اطلاعاتی از ذینفعان، بنگاههای اقتصادی و فعالان تجاری دو طرف تهیه و زمینه ارتباط مستمر آنها به صورت حضوری و مجازی فراهم شود.