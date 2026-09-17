حرم شاهچراغ (ع) ، میزبان نشست جهاد تبیین
صد و سی و نهمین نشست جهاد تبیین در حرم شاهچراغ (ع) برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر حوزه تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) از برگزاری صد و سی و نهمین نشست سلسلهجلسات جهاد تبیین در این حرم مطهر خبر داد.
حجتالاسلام رحیمزادگان گفت: این سلسلهنشستها با تدبیر تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) و با محوریت موضوع جهاد تبیین برگزار میشود و در هر نشست، موضوعات روز با حضور کارشناسان و صاحبنظران مورد بررسی قرار میگیرد.
وی افزود: با آغاز جنگ رمضان، محور جلسات به بررسی ابعاد و تحولات این جنگ اختصاص یافته و امروز نوزدهمین نشست با موضوع جنگ رمضان برگزار شد.
مدیر حوزه تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) ادامه داد: در این نشست، منوچهر متکی، وزیر اسبق امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به بررسی تحولات کشور یمن و تأثیر آن بر سرنوشت جنگ اخیر پرداخت.
رحیمزادگان گفت: این نشستها علاوه بر ارائه مباحث تخصصی، فرصتی برای گفتوگوی چالشی و پاسخگویی به پرسشهای حاضران فراهم میکند.
وی، دانشجویان، طلاب، فرهیختگان، زائران و مجاوران حرم مطهر را از مخاطبان این سلسلهنشستها برشمرد و افزود: در نشست امروز نیز جمعی از دانشجویان جامعهالمصطفی از قم و چند ملیت مختلف حضور داشتند.