بیمارستان کنتس در شهر چستر ۱۸۵ مایلی شمال غرب لندن، جایی که مادران با هزاران امید نوزادان خود را به دنیا می‌آوردند، یکی از تکان‌دهنده‌ترین پرونده‌های جنایی تاریخ پزشکی انگلیس در آن رقم خورد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ لوسی لتبی پرستار بخش نوزادان در بیمارستان کونتس شهر چستر انگلیس که قرار بود از آسیب پذیرترین کودکان مراقبت کند در عمل قاتل آنان بود، اقدام هولناک قتل زنجیره‌ای نوزادان به دست این پرستار قاتل، سال‌ها ادامه داشت.

قاضی ثیروال، مسئول رسیدگی به پرونده لوسی لتبی می‌گوید: گزارش‌ها نشانگر ناکارایی مدیریتی و فاصله عمیق میان مدیران و کارکنان بیمارستان هاست، در نتیجه اصول ایمنی کاملا نادیده گرفته شده است، اشتباه‌های پرستاران، پزشکان و مدیران، کاملا آشکار است، مدیران بیمارستان به جای اینکه پیگیری علت مرگ زنجیره‌ای نوزادان را در اولویت قرار دهند، پیشگیری از آسیب به اعتبار بیمارستان را در اولویت قرار داده‌اند و در محافظت از کودکان کاملا شکست خورده‌اند.

لوسی لتبی، نخستین فرد از کارکنان نظام بهداشت و درمان انگلیس نیست که قاتل زنجیره‌ای است و بعید است آخرین نفر هم باشد، بورلی آلیت، پرستار بخش کودکان، هارولد شیپمن، پزشک و کالین نوریس، پرستار بخش بیماران کهنسال از کارکنان بیمارستان‌های انگلیس بودند که بیماران خود را به قتل می‌رساندند.

دکتر شیپمن، متهم به کشتن حدود ۲۵۰ نفر از بیمارانش با مورفین بود، او در سال دوهزار میلادی زندانی شد و چهار سال بعد در زندان خودکشی کرد.

کالین نوریس، معروف به فرشته مرگ در انگلیس در سال ۲۰۰۸ میلادی، به جرم کشتن ۴ کودک و تلاش برای کشتن کودک پنجم، محکوم شد، شبیه‌ترین قاتل زنجیره‌ای به لوسی لتبی در نظام بهداشت و درمان انگلیس احتمالا بورلی الیت باشد که با وارد کردن انسویل و نیز حباب‌های بزرگ هوا، نوازدادن بخش خودش را در بیمارستان لینکلن شایر می‌کشت، او در سال ۱۹۹۳ به جرم کشتن و نیز تلاش برای کشتار بیش‌تر کودکان به ۱۳ بار حبس ابد محکوم شد.

پروفسور دیوید ویلسون، استاد جرم شناسی دانشگاه بیرمنگهام درباره شگرد این قاتلان زنجیره‌ای می‌گوید: آنها (قاتلان زنجیره‌ای) کودکان کم سن و سال یا افراد کهنسال بیمار را می‌کشند تا مشکوک به نطر نیایند، لوسی لتبی، بخش نوزادان را برای قتل انتخاب کرده بود، چون شماری از آنان مشکلات قلبی و عروقی داشتند و مرگ آنان طبیعی به نظر می‌رسید.

در بررسی‌های پیشین درباره قاتلان زنجیره‌ای در بیمارستان‌های انگلیس، کندی واکنش کارکنان و مدیران محرز شد، درباره لوسی لتبی قاتل زنجیره‌ای نوزادان هم همین یافته تکرار شده است، در بیمارستان چستر که وی در آن جا کار می‌کرد، مدیران به مرگ ۱۳ نوزاد در یک سال آن هم بدون علت خاص بی توجه ماندند و پزشکان هم در آن زمان، خبری منتشر نکردند.

دکتر سوزان گیلبی که پس از بازداشت لوسی لتبی، مدیر منطقه‌ای بهداشت و درمان و جایگزین مدیر قبلی شد می‌گوید: پزشکان کودکان درباره اخبار فاجعه بار مرگ بدون دلیل نوزادان برایم سخن می‌گفتند، یکی از آنان گفت که هر بار خبر مرگ غیرقابل پیش بینی یک نوزاد به من داده می‌شد، لوسی لتبی در شیفت آن بخش بود، دیگران هم می‌گفتند معلوم بود در هر حادثه مرگ فاجعه بار نوزادان در بیمارستان چستر، لوسی لتبی در آن زمان شیفت بخش نوزادان بود.

خانم ثیروال قاضی پرونده لوسی لتبی، بر اساس مستندات پرونده، این پرستار قاتل را به جرم قتل هفت نوزاد و اقدام به قتل هفت نوزاد دیگر به ۱۵ حکم حبس ابد محکوم کرد.

با شناسایی هر قاتل زنجیره‌ای در نظام بهداشت و درمان انگلیس، این پرسش مطرح می‌شود که چرا این قاتلان در ابتدای قتل‌ها شناخته نمی‌شوند.

تام بل، از مدیران پیشین سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس در این باره می‌گوید: سازمان‌های بهداشت و درمان مناطق انگلیس معمولا تلاش می‌کنند تا رسیدگی به هر اقدام نادرست و فاجعه را تا می‌توانند به تاخیر بیندازند تا فشار از بیرون به این سازمان‌ها و بیمارستان‌ها وارد نشود، آن‌ها تلاش می‌کنند اشتباه‌ها و کوتاهی‌ها را لاپوشانی کنند تا اخبار این مصیبت‌ها منتشر و اعتبار خودشان مخدوش نشود.

لوسی لتبی، پرستار انگلیسی ۳۶ ساله به جرم قتل و اقدام به قتل ۱۴ نوزاد به حبس ابد محکوم شد، اما پرونده او موجی از نگرانی را در میان خانواده‌ها به ویژه مادران باردار ایجاد کرده است که مبادا پرستاری مشابه لتبی در بیمارستانی که قرار است فرزند خود را به دنیا اورند حضور داشته باشد.